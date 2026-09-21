Nace 'Sevilla Excellence', una plataforma para vertebrar la oferta de turismo premium de la ciudad

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado 'Sevilla Excellence - The City's Finest Collection', el nuevo Club de Producto de Turismo de premium de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, se trata de una iniciativa público-privada que reúne y promociona bajo una misma identidad la oferta de excelencia de Sevilla, integrando hoteles de cinco estrellas, agencias, gastronomía, cultura y comercio, entre otros.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "Sevilla cuenta ya con una amplia oferta vinculada al turismo premium, pero hasta ahora se encontraba dispersa" y que "nace para vertebrar esa oferta bajo una marca común". "El proyecto establece además criterios de selección y funcionamiento para garantizar una propuesta acorde con las expectativas del viajero de alta gama", ha añadido.

Asimismo, entre los objetivos de Sevilla Excellence se han fijado posicionar Sevilla en las "principales redes internacionales especializadas en turismo de alta gama", crear y comercializar experiencias "exclusivas", aumentar la estancia media y el gasto en destino y favorecer la desestacionalización.

Durante la presentación, el director del segmento de Lujo de Andersen Consulting, Fabián González, ha señalado que este viajero registra un gasto medio diario superior a 1.500 euros y "busca especialmente autenticidad, cultura y experiencias diferenciales".

Por último, Angie Moreno ha concluido que Sevilla Excellence "no es solamente una nueva marca, sino una nueva forma de presentar y comercializar todo aquello que hace extraordinaria a nuestra ciudad", de manera que se ha conformado como una apuesta por "calidad frente a cantidad y valor frente a volumen".