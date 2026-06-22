Nace en Sevilla una plataforma vecinal contra la transformación del entorno del Sánchez-Pizjuán y el Villamarín

Archivo - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Nervión, Heliópolis y de barrios próximos como Los Bermejales, Pedro Salvador, Sector Sur, Siete Calles, Reina Mercedes, Elcano, Ciudad Jardín, Gran Plaza, La Buhaira,y Huerta de Santa Teresa han puesto en marcha una plataforma que busca advertir de los problemas que estos barrios atraviesan a raíz de las transformaciones en los estadios Ramón Sánchez-Pizjuán y Benito Villamarín.

Esta plataforma, de nombre 'Barrios Ahogados', ha alertado a través de un comunicado de la "saturación" y "pérdida de la calidad de vida" de los residentes que ocupan estos espacios.

"El nuevo modelo americano que pretende explotar estas instalaciones deportivas 24 horas durante siete días a la semana con nuevos usos terciarios no es compatible con la preservación de la calidad de vida de los vecinos", han apostillado.

Si bien admiten que estas nuevas plataformas supondrán un "pelotazo muy lucrativo para los clubes", estarán "acompañadas de la ocupación de parques y espacios libres para facilitar la implantación de miles metros cuadrados de superficies de uso terciario", lo que "compromete" la seguridad de los asistentes y "genera" problemas de movilidad, calidad del aire y contaminación acústica.