Nace en Sevilla el primer máster oficial en Creatividad Publicitaria de Universidad Loyola y Academia de la Publicidad

La Universidad Loyola y la Academia de la Publicidad inauguran un máster oficial - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola y la Academia de Publicidad ha reunido en el campus de Sevilla de la universidad jesuita algunos de los expertos en publicidad y creatividad más reconocidos de España. El motivo: presentar el primer máster oficial en España 100% enfocado en creatividad publicitaria.

Para su directora, Lucía Angulo, CEO de McCann, este máster tiene uno de los mejores claustros de profesionales, publicitas y creativos nacionales e internacionales. "Hace unos años no había estas oportunidades formativas en el ámbito de la creatividad con un plantel de profesionales de prestigio", informa la institución universitaria en un comunicado.

Junto a Angulo han estado figuras del sector como Elena Cejudo, directora creativa en la Agencia INNN y profesora del máster; Paco González, presidente de la Academia; Agustín Medina, una de las mayores referencias creativas de la publicidad española de todos los tiempos, y que actuará como padrino de la primera promoción del máster; y José Antonio Muñiz, decano de la Facultad de Comunicación y Artes y coordinador académico del programa.

Para inaugurar el programa, el máster ha organizado una mesa redonda donde se ha debatido el presente y el futuro de la publicidad. También, los participantes han discutido sobre la necesidad de contar con profesionales formados en los últimos avances y herramientas digitales para abordar los cambios sociales y tecnológicos.

En este sentido, José Antonio Muñiz ha destacado que se trata de "un máster que ha venido a dar la nota en la universidad española", por su carácter diferencial, su dirección académica y su condición de título oficial. En su opinión, el programa se construye sobre tres pilares: "oficio, porque los estudiantes van a aprender de los maestros; trabajo, porque la creatividad se aprende haciendo; y talento, porque, por mucho que avance la Inteligencia Artificial, el talento seguirá siendo el alma de la creatividad".

Todo ello, ha añadido, "auspiciado por los valores jesuitas, que aportan una dimensión ética y profundamente humana a la formación y al ejercicio profesional en el sector publicitario". El padrino de la primera promoción, Agustín Medina, ha reflexionado sobre la creatividad como una forma de mirar y resolver los problemas desde perspectivas distintas. Para explicarlo, ha recurrido a la conocida historia del estudiante al que se pidió calcular la altura de un rascacielos utilizando un barómetro.

Frente a la solución esperada, el alumno planteó distintas alternativas: dejar caer el barómetro desde la azotea atado a una cuerda, comparar su sombra con la del edificio o buscar otras vías posibles. La enseñanza, ha señalado Medina, es clara: "Los problemas no tienen una única solución y la creatividad comienza precisamente cuando dejamos de dar por definitiva la primera respuesta".

Al respecto, ha recordado la célebre idea de Einstein de que 'la imaginación es más importante que el conocimiento' y ha advertido de que la experiencia, aunque valiosa, también puede convertirse en un límite si nos lleva siempre por los mismos caminos. "La creatividad es una actitud", ha defendido, "una disposición a mantener la mente abierta y a buscar soluciones diferentes".

Medina ha resumido esa actitud creativa en tres claves: no confiar exclusivamente en la experiencia, no considerar ninguna solución como única o definitiva y entender la imaginación como un salto más allá de la lógica establecida. Además, ha subrayado la capacidad humana para relacionar ideas aparentemente inconexas y construir asociaciones nuevas como uno de los motores esenciales de la creatividad, especialmente en un contexto marcado por el desarrollo de la IA.

PROFESIÓN MARCADA POR CONSTANTES CAMBIOS

También, la directora del máster ha compartido su visión sobre una profesión marcada por el cambio constante. Para ella, una de sus mayores fortalezas es precisamente esa capacidad de adaptación, aunque ha reconocido que la búsqueda permanente de la originalidad puede convertirse también en una exigencia difícil de gestionar.

"En nuestra industria no siempre es sencillo alinear lo que necesita la marca con la búsqueda de reconocimiento por parte de los premios y del propio sector", ha señalado.

Por su parte, Agustín Medina ha reivindicado la esencia de una creatividad construida desde las ideas. "En los años 80, todo el mundo copiaba la publicidad española", ha recordado. Una etapa que, según ha explicado, estuvo marcada por una creatividad especialmente genuina, nacida muchas veces de la falta de grandes presupuestos y de la necesidad de resolver con conceptos sencillos, claros y eficaces.

Medina ha repasado, además, una trayectoria profesional que le ha permitido conocer 72 países a través de rodajes, jurados en grandes premios y congresos internacionales. "Espero que recuperéis esa esencia", ha trasladado a la primera promoción del máster.

Por último, el presidente de la Academia de la Publicidad, Paco González, se ha dirigido a los estudiantes para recordarles que su principal cometido como futuros creativos será pensar, reflexionar y ser capaces de encontrar caminos diferentes. En este sentido, ha advertido de que el miedo a quedarse obsoleto puede empujar a seguir tendencias o soluciones poco útiles, cuando la verdadera creatividad exige criterio, curiosidad y capacidad para explorar nuevas vías con sentido.

PLAN DE ESTUDIOS CONECTADO CON LA INDUSTRIA

El Máster Universitario en Creatividad Publicitaria ha sido diseñado a modo de una "agencia-escuela", de manera que los estudiantes trabajarán como en cualquier agencia de publicidad desde el primer día y resolverán proyectos y casos reales. Se ha creado en estrecha colaboración con profesionales y empresas líderes del sector, combinando formación académica, visión estratégica y experiencia práctica y real.

Sin olvidar la dimensión internacional, al contar entre sus docentes con profesores procedentes de universidades hermanas como Loyola University Chicago o Loyola University New Orleans, además de directores creativos internacionales.

La puesta en marcha de este nuevo título oficial responde a la necesidad de formar profesionales preparados para un sector en plena y continua transformación, donde la creatividad se ha convertido en una de las competencias clave para agencias, marcas, consultoras y medios de comunicación.

En un contexto dominado por la automatización y la IA, la creatividad humana se consolida como el gran elemento diferencial de los profesionales capaces de aportar valor, generar ideas relevantes y construir marcas con visión y con impacto.

La Universidad Loyola refuerza así, de manera única, su apuesta por una formación universitaria estrechamente vinculada a la realidad profesional y a los grandes desafíos que afronta el sector publicitario, de la comunicación y del marketing.