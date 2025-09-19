Nieto acude a la toma de posesión del magistrado Álvaro Martín como presidente de la Audiencia Provincial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, asiste a la toma de posesión del magistrado Álvaro Martín. - CONSEJERÍA DE JUSTICIA DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asistido este viernes a la toma de posesión del magistrado Álvaro Martín como presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según ha informado la Consejería en una nota de prensa, Nieto le ha dado la enhorabuena y le ha tendido la mano de la Junta para colaborar en los "importantes retos que afronta la Justicia en Sevilla como el progresivo traslado a la Ciudad de la Justicia, la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", que en la capital hispalense entrará en vigor el 31 de diciembre y "la defensa de la independencia judicial y la separación de poderes" que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, reivindicó este martes en el acto de apertura del Año Judicial.

El acto ha sido celebrado en el salón de plenos de la Audiencia provincial de Sevilla. Han acudido también representantes de las distintas instituciones, entre ellos el alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz y el Teniente General de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, entre otros.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia en una nota, Martín fue elegido como Presidente de la Audiencia de Sevilla por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 23 de julio y accederá a un cargo que se ha mantenido con presidentes en funciones desde la jubilación de Manuel Damián Álvarez en noviembre de 2021.