Nieva durante la madrugada en Guadalcanal (Sevilla) y la localidad queda cubierta por un manto blanco

GUADALCANAL (SEVILLA), 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Merced a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había activado avisos de nivel amarillo por posibles nevadas en la Sierra Morena de Sevilla, el municipio de Guadalcanal ha sido el escenario de una nevada cuyos copos han cuajado plenamente en el campo, las calles y los vehículos estacionados, según ha informado a Europa Press el alcalde del municipio, Manuel Casaus.

En concreto, la Aemet había previsto respecto a esta localidad una probabilidad de nieve del 40 por ciento a cotas superiores a los 400 metros de altitud, estando enclavada la localidad a 663 metros sobre el nivel del mar en pleno corazón de la Sierra Morena de Sevilla.

Las previsiones apuntaban igualmente a temperaturas mínimas de un grado bajo cero, nevando "bastante" durante la madrugada aunque durante no mucho tiempo, según ha narrado el alcalde, explicando que la nieve caída "se ha helado" sobre las superficies, "porque hace mucho frío" en el municipio.

No obstante, ha asegurado que las carreteras de la localidad están despejadas y que no hay incidencias destacables, más allá de la suspensión de un partido de fútbol aunque por "mera precaución", describiendo escenas en las cuales algunos niños "han salido a jugar con la nieve", pero no muchos porque según ha insistido, "hace mucho frío" este domingo en Guadalcanal.