Los niños de la Fundación Alalá y los ganadores del concurso de diseños encenderán este sábado la Navidad en Sevilla

Archivo - Imágenes del alumbrado navideño, a 11 de diciembre de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los niños de la Fundación Alalá y los tres ganadores del primer concurso escolar convocado por el Ayuntamiento de Sevilla para diseñar algunos de los nuevos elementos que iluminarán la ciudad durante la época estival serán los encargados de encender las luces de Navidad de la ciudad hispalense este sábado, 29 de noviembre, a las 19,00 horas.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la inauguración del alumbrado navideño estará precedido por una cita que tendrá lugar a las 17,30 horas y contará con la actuación en directo de la cantante Pastora Soler acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes.

Asimismo, el Ayuntamiento ha enmarcado que el acto, que incluye el encendido de luces, estará conducido por Alberto López y Alfonso Sánchez, más conocidos como 'Los Compadres'.

Cabe recordar que los diseños seleccionados --creados por Marta Pérez, de 15 años y alumna del Colegio Sagrado Corazón (Las Esclavas); Álvaro Sánchez, de 10 años, del CEIP Híspalis; y Aisha, de 9 años, del CEIP Valeriano Bécquer-- representan árboles de Navidad, campanas, estrellas y el Puente de Triana.

Estas propuestas se instalarán en la calle Betis (Distrito Triana), la Plaza Miguel de Unamuno (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) y las calles José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias (Distrito Cerro-Amate).