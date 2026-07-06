'Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla' reúne a más de 3.200 espectadores las dos primeras semanas

El trío RUSTED, formado por el flautista Rubén Diez de la Cortina, el multiinstrumenstalista Manu Díaz y el guitarrista John Conde, actúan en directo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos celebrados en la XVII edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla' han contado con la asistencia de 3.278 espectadores durante sus dos primeras semanas.

El Ayuntamiento de Sevilla saluda, en un comunicado, "la excelente acogida del público" y define la cita cultural como una "valiosísima oportunidad" para conocer los valores históricos, artísticos y naturales del jardín Patrimonio de la Humanidad.

El ciclo afronta esta semana su tercera programación, que celebrará cinco conciertos desde el martes 7 de julio hasta el sábado 11 de julio.

LOS CONCIERTOS DEL ALCÁZAR DEL 7 AL 11 DE JULIO

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado los artistas que protagonizarán la cita cultural de esta semana en los jardínes del Real Alcázar, cuyas entradas están a la venta en la web oficial del evento bajo el precio único de 7 euros.

El martes 7 de julio, la cantaora Esther Merino presentará un recital flamenco de la mano del guitarrista Niño Seve, Premio Nacional de Córdoba, donde la combinación de cante y "riqueza armónica" crea un espectáculo que "reivindica la autenticidad del flamenco".

El miércoles 8 de julio, los jardines acogerán una fusión de folk atlántico con rock y texturas electrónicas interpretada por el trío RUSTED, formado por el flautista y productor Rubén Diez de la Cortina, el multiinstrumenstalista Manu Díaz y el guitarrista John Conde.

El jueves 9 de julio, Manuel Imán presentará un concierto que recorre el jazz, el swing y la canción, a partir de composiciones "emblemáticas" marcadas por "la búsqueda constante de nuevos horizontes musicales".

Asimismo, el viernes 10 de julio, la soprano Paula Ramírez y el pianista Manuel Navarro ofrecerán un recital dedicado a la música vocal española, con la zarzuela como eje central y un recopilatorio de romanzas de Vives, Barbieri, Sorozábal y Giménez, junto a canciones de conciertos de Delibes, García Leoz y Borja Mariño.

Por último, el sábado 11 de julio, el guitarrista Jesús Pineda clausurará la tercera semana de 'Noches en los Jardines' con un recital que homenajea a los compositores que impulsaron el nacimiento de la música española del siglo XX, como Falla, Albéniz, Turina y Rodrigo.