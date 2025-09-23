'Noches en los Jardines del Real Alcázar' de Sevilla finaliza su XXVI edición con casi 25.000 espectadores

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado sábado 20 de septiembre finalizó la vigesimosexta edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, con una asistencia total de 24.989 espectadores. El índice de ocupación de los conciertos ha sido de un 89,47 % del aforo ofertado, y la audiencia media por día de concierto ha ascendido a 438,48 personas sobre un aforo de 490 localidades diarias.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, desde que el pasado 26 de junio se iniciara esta edición, se han programado 63 conciertos "en donde el flamenco, las músicas de raíz europea, la música clásica, la música antigua, el blues, el jazz y otras músicas del mundo, se han dado cita en los jardines del más antiguo palacio europeo en uso".

Esta actividad, que aúna "la experiencia estética del paisaje nocturno y los conciertos en vivo", se ha demostrado como "una valiosa estrategia de difusión patrimonial, logrando mediante una programación cultural accesible a la ciudadanía que Sevilla haga suyos los jardines del Real Alcázar".

De esta manera, la institución ha afirmado que "con el paso de los años, 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' se ha consolidado como una de las actividades culturales más significativas de Sevilla", así como "un referente para las noches de verano de la ciudad, donde el público asistente muestra un interés y una fidelidad creciente año tras año".

En el Estudio de la Audiencia que se ha realizado durante todo el ciclo de conciertos, se han obtenido datos que señalan la "positiva valoración" que el público hace del ciclo de conciertos, cuyo índice de satisfacción con la organización se sitúa en el 97,30%. Asimismo se han obtenido datos referentes a la procedencia de los asistentes, donde "sobresalen los de Sevilla capital" con un 51,45% de espectadores, seguidos de los de la provincia con un 28,62% de personas, predominando el Área Metropolitana con un 21,76% de asistentes, donde destaca la presencia de ciudadanos y ciudadanas de los municipios de Dos Hermanas (5,37%), Mairena del Aljarafe (3,21%), Alcalá de Guadaira (1,88%) y Tomares (1,85%).

El público de fuera de Sevilla y su provincia asciende a un 19,52% de asistentes. El comunicado ha incidido en la presencia de turistas extranjeros con un 10,83% de espectadores, sobresaliendo las personas de países europeos con un 7,41%, de los que un 2,17% son de Francia y un 1,19 % de Reino Unido.

De Estados Unidos han asistido un 1,67% de espectadores. Asimismo de otras provincias españolas han asistido un 8,69% de espectadores, destacando la presencia de personas de Madrid (1,96%), Cádiz (1,02%) y Huelva (0,91%).

En referencia a los distritos de Sevilla capital, los ciudadanos y ciudadanas que más han asistido este año a Noches en los Jardines del Real Alcázar han sido los que viven en Centro Norte-Macarena (5,33%), seguidos de los residentes de Pino Montano-Pío XII (5,30%), Triana (4,44%), Sevilla Este (4,03%), Sector Sur (3,80%), Nervión (3,17%), Polígono San Pablo-Parque Alcosa (3,09%), Rochelambert (2,92%), Centro Noroeste-San Lorenzo (2,75%), Los Remedios (2,68%), San Jerónimo (2,31%) y Centro Sureste (2,10%).

Desde un punto de vista artístico el público ha refrendado la calidad de la programación con una valoración del 91,53%.