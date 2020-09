Las 'Noches en la Torre de Don Fadrique' de Sevilla ofrecen esta semana flamenco de Jerez, artes escénicas y danza

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Noches en la Torre de Don Fadrique', que arrancó el pasado día 1 dentro de la iniciativa 'Veraneo en la City', enfila una nueva semana con una programación que abarca distintas propuestas artísticas, entre las que figuran, entre este martes día 8 y el sábado 12 de septiembre en el exterior del Espacio Santa Clara de Sevilla, el flamenco "más puro" de Jerez de la Frontera (Cádiz), una miscelánea de propuestas en torno a la danza, un espectáculo surgido durante el confinamiento y una representación teatral en sesión doble.

En concreto, según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, la programación de esta semana arranca este martes con el espectáculo 'Jerez Flamenco', en el que Santiago Moreno & Cía pondrá sobre el escenario baile, cante y toque en una actuación dirigida "tanto al público que se inicia como al ya entendido en flamenco", en la que repasarán desde las bulerías más jubilosas hasta la tradicional alegría de Cádiz, sin olvidar otros palos como la soleá o la seguiriya.

El miércoles día 9 será el turno de 'El show de los Martínez Almazán', protagonizado por la familia del mismo nombre, que pondrán en escena su particular experiencia confinados e interpretarán los videoclips que crearon durante el confinamiento y difundieron a través de las redes sociales, en los que versionaban temas de Queen o Beyoncé para hablar de la realidad desencadenada por la crisis sanitaria.

La danza contemporánea será el hilo conductor de la noche del jueves 10. Bajo el título 'Rest-In-P(art)', la Torre de Don Fadrique acogerá un programa compuesto por una serie de espectáculos de danza en el que tomarán parte varios artistas, comenzando por Cía. Ática, que representará el espectáculo del mismo nombre, con la danza y el espacio como protagonistas.

Subirán también al escenario Colectivo Banquet, Cía. That Vermon y The Third One Dance Project, para cerrar con el dúo de música experimental Sur Savage, que presentará las composiciones de su referencia más flamenca ('Delaire').

Finalmente, y con una sesión doble los días 11 y 12, Cía. Milagros pondrá en escena la obra 'Un príncipe para Leonor', un show participativo en el que se dan cita la "explosiva" presentadora 'Paula Bragas' y la concursante Leonor para parodiar la final de un reality y, de este modo, criticar la manipulación televisiva, la falta de privacidad o la tendencia de comprar y vender las intimidades personales. Y todo ello con humor que la compañía define como "grotesco, provocador, crítico y carnavalesco".

La Tarasca, con el respaldo de Gestora de Nuevos Proyectos Culturales y el apoyo del Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (ICAS), ha impulsado esta propuesta para las noches de verano, que viene a sumarse a la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla bajo el lema 'Veraneo en la City', que se extenderá hasta finales del mes de septiembre con propuestas culturales tanto en espacios patrimoniales como en calles, plazas, patios de colegio o equipamientos públicos, englobando más de 130 funciones por toda la ciudad.

Las entradas se ponen a la venta tanto en la taquilla del Teatro Lope de Vega --de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, y martes y jueves, también de 17,00 a 20,00 horas--, como en el Espacio Santa Clara --una hora antes del espectáculo--, y en la web del ICAS.