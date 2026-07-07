Noctaíra 2026 arranca esta semana en Alcalá (Sevilla) con obras de teatro, flamenco y conciertos de martes a viernes

Cartel promocional de Noctaíra 2026, el programa turísico y cultural que Alcalá de Guadaíra ofrece durante las noches de verano - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Noctaíra 2026, la décima edición del programa turístico de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dedicado a ofrecer propuestas culturales durante las noches de julio y agosto, arrancará esta semana para ofrecer una ruta teatralizada todos los martes, nuevos conciertos cada miércoles y obras de teatro para adultos los jueves.

Según una nota de prensa del Gobierno municipal, los conciertos inaugurales transcurridos durante la primera semana de julio han alcanzado los 1.500 espectadores. Un "crecimiento exponencial" que el delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha atribuido a la centralización de Noctaíra 2026 en torno al Castilo, la Harinera y el Monumento Natural Ribera de Guadaíra.

Todas las citas culturales serán gratuitas y darán comienzo este martes, a las 22,00 horas, de la mano de la ruta teatralizada 'Buscando a Oz', una propuesta inmersiva que se celebrará en el Parque del Dragón y contará con grupos de hasta un centenar de espectadores.

Asimismo, el miércoles 8 de julio a las 22,30 horas, la cantante Amparo Lagares presentará 'Latidos de Arena' en el patio de los Silos del Castillo de Alcalá, que ahora cuenta con una nueva iluminación artística.

El jueves 9 de julio, a las 22,30 horas, el Castillo acogerá la obra de teatro para adultos 'Dopaland' que, a través del humor, lanza una crítica al "buenrollismo" superficial y tóxico a través de la historia de un hombre que se disfraza de oso panda para hacer feliz a los clientes de un parque de atracciones.

Por último, la programación de esta semana llega a su fin el viernes 10 de julio, a las 22,30 horas, con un recital por los diferentes palos del flamenco interpretado por Matías López 'El Mati' y Rubén Romero, en la terraza del Centro San Miguel.

Todas las citas culturales serán de acceso libre hasta completar aforo, a excepción de 'Buscando a Oz', cuyas entradas deberán ser adquiridas con una semana de antelación a través de la página web municipal.