La nueva comisaría de la Macarena se ubicará en el antiguo Centro Cívico San Fernando de Sevilla, junto al Parlamento

La delegada de Edificios Municipales de Sevilla, Blanca Gastalver, junto al delegado de Seguridad, Ignacio Flores y el jefe de Policía Local, Antonio Luis Moreno, en la presentación de la nueva comisaría de la Macarena. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el proyecto de la nueva sede de la Policía Local en el distrito Macarena, cuya ubicación, en un solar perteneciente al centro cívico Hogar San Fernando, contará con 580 metros cuadrados construidos, dos plantas, una bolsa de aparcamiento para 23 vehículos y capacidad de ampliación futura.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la propuesta presentada en la sede de la Delegación de Seguridad Ciudadana, se desarrollará sobre una parcela de 1.513 metros cuadrados y ha contemplado un edificio de aproximadamente 580 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas de 290 metros cuadrados cada una, que, según ha explicado la delegada Edificios Municipales, Blanca Gastalver, "ofrecen una distribución de espacios especialmente relevante para garantizar la operatividad diaria de una sede policial".

En este sentido, Gastalver ha destacado que este nuevo modelo de edificaciones para las sedes de la Policía Local supone "un paso adelante para mejorar el trabajo de los propios efectivos locales, con instalaciones acordes a lo que requiere una Policía del siglo XXI y preparada tanto para las necesidades actuales como para las futuras".

Asimismo, el interior estará organizado atendiendo a las necesidades reales del servicio, con una diferenciación entre los espacios de atención al público, las dependencias administrativas y las zonas destinadas al uso interno, higiene y aseo de los agentes.

Al hilo, la delegada ha afirmado que se trata de una edificación de nueva implantación, diseñada específicamente para las necesidades de la Policía Local, con altas prestaciones estructurales, térmicas, de eficiencia energética y protección contra incendios. "Tendremos una sede moderna, funcional, perfectamente adaptada al servicio y con capacidad para crecer en el futuro", ha añadido.

Además, la ubicación en la parcela del mencionado centro cívico, ofrecerá una ventaja estratégica de cara al futuro, ya que permitirá el crecimiento y ampliación de las instalaciones si las necesidades del servicio aumentan. En esta línea, Gastalver ha defendido que el Hogar San Fernando "es la opción más adecuada por las fortalezas que presenta", ya que además de los 580 metros cuadrados construidos, permitirá habilitar una zona de aparcamiento propia con capacidad para 23 vehículos y posibilidades de "crecimiento futuro" para la sede.

La delegada ha incidido en que el objetivo del proyecto "no es únicamente resolver una necesidad concreta de espacio, sino aprovechar esta actuación para avanzar hacia un nuevo concepto de sede de Policía Local para Sevilla". "Queremos sedes que sean reconocibles, que tengan una identidad definida y que transmitan al ciudadano una Policía Local cercana y accesible, pero también moderna, profesional y preparada", ha abundado.

En este contexto, la nueva sede de la Policía Local, proyectada en un inicio en el Hogar Social Virgen de los Reyes, se ubicará finalmente en una parcela de 1.513 metros cuadrados y una superficie construida de 580, distribuidos en dos plantas de 290 metros cuadrados, además de 875 metros cuadrados de aparcamiento, con capacidad para 23 vehículos.

En cuanto a su organización, contará con espacios de atención al público, dependencias administrativas y zonas internas para los agentes, además de prestaciones en materia de aislamiento térmico, eficiencia energética y protección contra incendios.