La nueva plataforma de carga del aeropuerto de Sevilla aumentará los pasajeros de vuelos comerciales al liberar espacio

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva plataforma para aviones de carga que proyecta el aeropuerto de Sevilla liberará espacio para las compañías comerciales, de modo que, indirectamente, este factor contribuirá a incrementar aún más la cifra de viajeros que pasan cada año por la terminal de pasajeros, casi diez millones de usuarios en 2025. "Al separar esa operativa e independizarla del resto del tráfico, ese hueco lo aprovecharán las aerolíneas y podemos satisfacer mucho mejor las necesidades de este tipo de operaciones".

Así lo ha expresado el director del aeropuerto, Sergio Millanes, en declaraciones a Europa Press. "Este proyecto no es solamente la plataforma de carga, también es la organización sobre la cual se va a construir una nueva terminal de carga que va a construir el operador que haga ese trabajo".

Esa zona se ubica más hacia el este del aeropuerto y estaría a continuación de lo que es San Pablo Norte, de Airbus, y la zona de Ryanair, donde están las hangares de mantenimiento. En cuanto al plazo de ejecución, "estamos hablando del orden de dos o tres años para que esté operativo", detalla el director del aeropuerto.

No en vano, el balance de tráfico área ha sido "muy positivo" no solo en datos de pasajeros, operaciones y conectividad, que se pueden calificar de "muy buenos, sino que hay otro factor muy importante: seguimos creciendo en el tema de la carga aérea".

En este apartado, en Sevilla se mueven 11,7 millones de kilos "y estamos en el ranking nacional por encima en carga que en pasajeros, y siendo un desconocido este comportamiento en mercancías, tiene un impacto en la parte económica que habría que destacar", añade Millanes.

En este sentido, en el aeródromo sevilla hay diariamente tres cargueros puros, "y luego también tenemos operaciones de carga puntuales y operaciones de carga dentro de lo que es la operativa comercial", que no tiene que ver nada con la de aviación ejecutiva o aviación ligera.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO

Millanes considera que el horario del aeropuerto es "muy amplio" porque las operaciones empiezan a las 6,30 horas, "aunque nosotros abrimos la terminal antes", y concluyen, "en condiciones normales", a la una de la madrugada, "si bien pueden hacerlo a las 3,00 horas".

"De esta manera, el aeropuerto queda cerrado solamente tres horas y media. Creo que es un horario suficientemente amplio para que el tema no sea un problema. Eso suele venir de la mano de una petición por parte de las compañías aéreas, que todavía ninguna aerolínea ha puesto sobre la mesa", asegura Millanes.

No obstante, el director del aeropuerto deja claro que escuchan al mercado y a todos los interlocutores, y "si llega una compañía que dice que opera solo si se amplía el horario, evidentemente, pues se haría un análisis para determinar si se puede o no".

Por último, Millanes, cuestionado sobre la conexión ferroviaria desde Santa Justa señala que aun no siendo competentes en esa área, "sí que es verdad que cuando han venido las administraciones a analizar esa potencial nueva línea ferroviaria, nosotros les hemos ayudado en lo que está en nuestra mano, y hemos coordinado con ellos la actuación que sería necesaria para conectar en el aeropuerto. Pero los plazos ya no se los puedo decir", concluye.