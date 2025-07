Nueva protesta en el Centro Puerta Este (Sevilla) por el traslado total de pediatría a otro ambulatorio a dos kilómetros

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha tenido lugar una manifestación frente al Centro de Salud Puerta Este Dr. Pedro Vallina por el traslado de los tres últimos pediatras del centro al de María Fuensanta Pérez Quirós, a dos kilómetros de distancia. En la protesta han participado dos AMPAs --CEIP Híspalis y CEIP Ángel Ganivet--, UGT, CCOO y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

Según ha declarado una de las madres manifestantes del Híspalis, en una entrevista concedida a Europa Press, esta es la tercera vez que se concentran frente al ambulatorio, y han estado además en el Parlamento y en el Ayuntamiento para criticar la situación.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha explicado que esta medida "supone una mejora en la organización de los recursos sanitarios, con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente y de mayor calidad, ya que la reagrupación de equipos permite contar con equipos más cohesionados y amplios, una mejor organización de turnos y una mayor continuidad asistencial".

Asimismo, han detallado que, en el caso del Centro de Salud Puerta Este Dr. Pedro Vallina, se ha decidido trasladar a las tres pediatras al María Fuensanta Pérez Quirós, que cuenta a partir de ahora con nueve, para "equilibrar las cargas de trabajo y mejorar la atención".

Igualmente, han añadido que la zona a la que asiste el centro Puerta Este se encuentra entre otros tres ambulatorios --Fuensanta, San Pablo y Alcosa--, y que "los padres pueden elegir a qué centro desean adscribirse, garantizando así la libertad de elección y la mejor atención posible".

El SAS también ha recalcado que esta reorganización responde a una "situación estructural y nacional, debido a la escasez de pediatras que afecta a todo el país", y que no implica el cierre de centros de salud ni la supresión de la atención pediátrica, sino la redistribución de profesionales dentro de la misma localidad.

LOS PEDIATRAS "NO ESTÁN A FAVOR DE ESTOS CAMBIOS"

Ante esto, la portavoz de la manifestación ha confirmado que Salud había citado a las manifestantes el 4 de agosto con el fin de dialogar. Sin embargo, tal y como ha trasladado a Europa Press, "el problema es que nos hemos puesto en contacto con la presidenta de la Organización de Pediatría de Andalucía, y han dicho que el proyecto que ellas presentaron de los cambios dentro de pediatría no tiene nada que ver con las decisiones que han tomado. Han anulado la cita y ahora estamos a la espera de que nos vuelvan a citar".

Según su testimonio, la Asociación Andaluza de Pediatría "no está a favor de estos cambios. El Gobierno nos dice que sí, que esto es lo mejor; la consejera, que esto es lo mejor. Pero la realidad es que había tres pediatras ya nada más en este ambulatorio y tampoco estaban de acuerdo con irse".

En este contexto, ha añadido que "a día de hoy, casi toda la gente que tiene niños en edad de pediatría trabaja, por lo que la mayoría de los niños se van al ambulatorio con los abuelos y dos kilómetros son un tironcito, son media horita más andando".

De la misma manera, ha explicado que la Administración ha informado con "muy poco tiempo de antelación", y que a ella, que tiene dos hijos en edad de pediatría, no le ha llegado todavía ninguna de las dos cartas informándola del cambio de pediatría. "Y esto ha cambiado desde el 1 de julio, y estaba aprobado de antes", ha añadido.

Por otra parte, la mujer ha querido destacar que "no se podía coger cita en Salud Responde para el ambulatorio desde hace meses. Te daba siempre que no había cita, que no había hueco, y ahora venías aquí al mostrador y te veían sobre la marcha, porque tenían las agendas vacías".

De esta forma, ha declarado que "estaban bloqueando las agendas para que constara que no había citas cogidas, que el servicio de pediatría no tenía pacientes suficientes, y que por eso se lo llevaban al otro lado".

Finalmente, los manifestantes ahora están a la espera de que la consejera de Salud y Consumo los cite, además del Ayuntamiento de Sevilla, que los "iban a llamar" esta semana.

"Estamos a la espera de que los políticos muevan algún hilo, que dejaremos un tiempo de prudencia, porque entendemos que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, y dejaremos un tiempo de prudencia. Y, si vemos que no se hace nada, pues volveremos otra vez a insistir" ha concluido la representante.