Nuevas Generaciones de Sevilla refuerza su equipo provincial y potencia áreas de "formación, comunicación y territorio"

Integrantes de Nuevas Generaciones en Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Sevilla ha iniciado una nueva etapa con una reorganización de su estructura para reforzar el trabajo territorial y su presencia en los municipios de la provincia. Bajo la presidencia de Alejandro García Casares, el nuevo equipo incorpora nueve vicesecretarías, además de una nueva organización de responsabilidades destinada a "potenciar áreas como la formación, la comunicación, el territorio y la participación juvenil".

Según ha concretado la formación en una nota, la nueva estructura contará con nueve vicesecretarías, en concreto, Miguel Escorza, en Organización y Afiliación; Iván Ramírez, en Territorio; Francisco José Carrasco, en Comunicación y Formación; y Myriam Ávila, en Relaciones Institucionales.

Al hilo, Marta de Santiago estará al frente de la vicesecretaría de Casas, que tendrá un "papel destacado en esta nueva etapa". Completan el equipo Ángela López, en Talento y Empleo; Marina Ruiz, en Acción Social; José Manuel de los Santos, en Cultura y Deporte; y Sebastián García, en Universidad, FP y Educación.

Además de su responsabilidad como vicesecretario, Francisco José Carrasco asumirá la presidencia de la Intermunicipal de NNGG Sevilla. Por su parte, Nacho Aguilar y Lola Rodríguez continuarán desempeñando sus respectivos cargos como presidente del COC y coordinadora del equipo de debate.

El presidente de NNGG Sevilla, Alejandro García, ha señalado que "afrontamos esta nueva etapa con un equipo renovado, con ganas de trabajar y, sobre todo, de estar en la calle y cerca de nuestros municipios". Asimismo, ha añadido que "tenemos por delante meses importantes para seguir fortaleciendo Nuevas Generaciones y llegar a 2027 con una organización preparada y presente en toda la provincia".

Asimismo, la renovación responde a una visión de conjunto para preparar la estructura de la organización ante el próximo ciclo electoral, "reforzando las agrupaciones locales, la coordinación entre municipios, la formación y la participación de los jóvenes de toda la provincia sevillana".

Durante la Junta Directiva también se agradeció el trabajo desarrollado por María José Castejón durante su etapa como secretaria general, dando paso al nuevo equipo que acompañará a Alejandro García en esta nueva etapa.

En suma, NNGG Sevilla afronta así el nuevo curso político con una "estructura renovada y preparada" para intensificar el trabajo territorial durante los próximos meses, con el horizonte puesto en mayo de 2027.