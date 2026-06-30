Nueve propuestas de la Red Andaluza de Teatros Públicos recorrerán distintos municipios hispalenses en julio

Archivo - Espectáculo 'Cateura' de Alas Circo Teatro. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) programa durante el mes de julio un total de nueve funciones de música, circo y teatro en la provincia de Sevilla, en colaboración con los consistorios de Morón de la Frontera, Mairena del Alcor, Cantillana, Bormujos, Arahal, Los Palacios y Villafranca, Utrera y La Rinconada.

Tal y como ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), tiene entre sus principales objetivos "la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y el fortalecimiento del tejido profesional del sector cultural andaluz".

Así, la programación arrancará el 2 de julio en el Espacio Santa Clara de Morón de la Frontera con 'El Cuerpo', el segundo álbum de estudio de la rapera y coplera Carmen Xía junto a su productor y compañero artístico, Suzio Tarik. El concierto comenzará a las 20,30 horas.

Ese mismo día, a las 22,00 horas, la Casa Museo Bonsor del Castillo de Mairena del Alcor acogerá el concierto 'El clavecín español', de Concerto Málaga. La propuesta ofrece un recorrido por la influencia de la tradición musical española en las sonatas de Domenico Scarlatti y Antonio Soler, dos compositores "fundamentales" del siglo XVIII "unidos por un legado que fusiona el virtuosismo italiano con los sonidos populares de Andalucía".

La actividad cultural continúa el 3 de julio en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana con 'Rodeo', de La Banda de Otro, a las 10,00 horas. Esta propuesta circense transforma un aparente espectáculo del lejano oeste en una "divertida parodia donde nada es lo que parece y en la que el humor, la sorpresa y la participación del público son los grandes protagonistas".

Por su parte, Bormujos recibirá el 7 de julio, a las 19,00 horas, en el Parque Bulevar San Juan de Dios, el espectáculo 'Cateura', de Alas Circo Teatro. Se trata de una propuesta para todos los públicos que, a través del circo, la música y la manipulación de objetos, "invita a reflexionar sobre el impacto medioambiental de los residuos y la importancia de la sostenibilidad".

La Fuente del Pulpejo de Arahal acogerá el 9 de julio, a las 21,30 horas, 'Artilusio', de la compañía Markeliñe. Este espectáculo familiar propone un viaje al universo de la imaginación, la literatura y las emociones a través de una "singular máquina fantástica" alimentada por libros y movida por los latidos de un corazón, "capaz de transformar las historias en sorprendentes experiencias visuales y escénicas". Junto a ella aparece Greta, una "entrañable anciana apasionada por los cuentos que conserva intacta su capacidad para imaginar, soñar y jugar".

La música volverá a ser protagonista el 10 de julio en la Plaza Almazara de Los Palacios y Villafranca con 'Una historia de mujeres en el jazz', de Four Women Quartet, a las 21,00 horas. El concierto propone un recorrido por la historia del jazz a través de las mujeres que marcaron su evolución, desde el blues y el swing hasta la vanguardia contemporánea.

La programación musical continuará el 17 de julio a las 22,00 horas en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera con 'París al piano'. En este formato íntimo, Carmen París revisita algunas de sus canciones "más emblemáticas" acompañada únicamente por el piano, "fusionando la jota aragonesa con sonidos del Mediterráneo y América en un viaje musical lleno de emoción, raíces y creatividad".

El 22 de julio, a las 22,00 horas, la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada recibirá a Ruido Clavel con su "espectáculo homónimo". El proyecto reinterpreta la copla desde la experimentación y el diálogo con el flamenco, el jazz y la música contemporánea, "explorando nuevos territorios sonoros y reivindicando la vigencia de un género en constante transformación".

Además, la misma ubicación será escenario del cierre de la programación mensual el 27 de julio, a las 22,00 horas, con la representación de 'Éxito asegurado', de Los Síndrome. De este modo, la obra "constituye un alegato al derecho a fracasar o, al menos, a no ajustarse a los cánones de éxito que impone la sociedad actual".