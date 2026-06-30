El nuevo Centro Municipal de Emergencias de Brenes (Sevilla) integra los servicios de Policía Local y Protección Civil

Foto de familia del subdelegado del Gobierno y el alcalde de Brenes, ambos en el centro, con efectivos policiales y de Protección Civil en el nuevo Centro Municipal de Emergencias - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido este martes, 30 de junio, la inauguración del nuevo Centro Municipal de Emergencias de Brenes, una infraestructura destinada a mejorar la accesibilidad, coordinación y capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad locales ante posibles situaciones de emergencia.

En el acto, celebrado en las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Cervantes de la localidad, ha estado acompañado por el alcalde de Brenes, Jorge Barrera, miembros de la Corporación Municipal y otras autoridades civiles, informa el Gobierno en una nota de prensa.

Durante visita a las nuevas dependencias se han presentado los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, que prestarán servicio desde este nuevo complejo.

Durante su intervención, Toscano ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo las infraestructuras destinadas a la seguridad y protección de la ciudadanía, al tiempo que ha subrayado la colaboración entre administraciones para dotar a los municipios de recursos modernos y eficaces que permitan ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia.

El complejo está formado por dos edificios diferenciados. El primero alberga las dependencias de Protección Civil, donde se han acometido trabajos de rehabilitación, accesibilidad y redistribución de espacios, además de la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, climatización y telecomunicaciones. La inversión en este edificio ha alcanzado los 149.183 euros.

El segundo inmueble, anexo al anterior, acoge la nueva Jefatura de la Policía Local, concebida como uno de los elementos centrales del Centro Municipal de Emergencias. Las nuevas dependencias cuentan con los recursos y el mobiliario necesarios para mejorar el funcionamiento del servicio y las condiciones de trabajo de los agentes. La actuación ha supuesto una inversión de 250.000 euros.

Además de la mejora de las instalaciones, el proyecto permitirá modernizar los medios materiales a disposición de la Policía Local y del cuerpo de voluntarios de Protección Civil, reforzando la prestación de un servicio esencial para la seguridad y el bienestar de los vecinos de Brenes.

MÁS EFECTIVOS Y MÁS RECURSOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

Durante el acto, Toscano ha enmarcado esta actuación dentro del compromiso del Gobierno de España con el refuerzo de la seguridad pública y la mejora de los servicios de emergencia en la provincia de Sevilla.

En este sentido, ha destacado que desde 2018 la plantilla de la Guardia Civil en la provincia se ha incrementado en un 9,3%, un crecimiento que ha contribuido a fortalecer la seguridad ciudadana y la capacidad operativa del cuerpo en el conjunto del territorio sevillano.