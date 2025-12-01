El nuevo centro de transformación del barrio El Cerezo de Sevilla estará operativo a principios de 2026

Instalación del centro de transformación en el barrio El Cerezo de Sevilla. - ENDESA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra, ha visitado este lunes acompañado por el responsable de la filial de redes de Endesa en la provincia, Víctor Bazaga las obras de instalación de un nuevo centro de transformación en El Cerezo.

Según una nota remitida por la empresa, la caseta prefabricada de hormigón de 25 toneladas, se ha colocado en la plaza Playa de Punta Umbría, desde allí una vez esté operativa la instalación a principios de 2026, se "reforzará el suministro energético a los clientes de la zona".

Tras la instalación del casetón que albergará una maquina transformadora de 630 KVA, los técnicos han podido explicar al delegado territorial los pasos sucesivos que hay que dar y que van desde la instalación de redes de media tensión, con más de 1.100 metros de nuevo cableado de última tecnología que se tenderá de forma subterránea a lo largo de 200 metros de canalizaciones, y al que se unirán 3.000 metros más de cableado de baja tensión que beneficiará de forma directa a la propia plaza Playa de Punta Umbría, y a las calles Playa de Conil, Playa de Estepona, Playa de Mazagón y Playa de Marbella.

Esta nueva infraestructura, que supondrá una inversión de 237.000 euros, viene a duplicar la potencia energética en la zona reforzando el suministro a los 627 clientes con contrato en vigor existentes. Una vez se tienda todo el cableado a lo largo del mes de diciembre, los técnicos pasarán a colocar la maquina transformadora y las celdas de media y baja tensión dotadas de digitalización avanzada para actuar de forma telemática ante cualquier necesidad de la instalación.

Mientras se ejecutan estas obras, Endesa ha indicado que sigue trabajando en la colocación de los 12 nuevos centros de transformación previstos en el marco del convenio ratificado con el Ayuntamiento de Sevilla, por el cual el Consistorio ha cedido el espacio necesario para su ubicación en barrios de especial atención como son el Distrito Cerro Amate donde se han instalado 8 nuevos centros de transformación, Distrito Este-Torreblanca con 2, Distrito Sur y Distrito Norte con 1 respectivamente.

Sumando los 12 nuevos centros de transformación, Endesa ha asegurado que está ampliando la potencia energética, "dando suficiente energía como para abastecer a 7 hospitales como el Virgen Macarena".