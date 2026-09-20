El nuevo centro de transformación de El Cerezo deja en cero las incidencias eléctricas desde su instalación en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con un vecino de El Cerezo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La instalación del nuevo Centro de Transformación de El Cerezo, ha permitido que las incidencias en esta zona, que cuenta con 627 clientes con contrato de suministro en vigor, hayan pasado de las 61 registradas entre abril y diciembre de 2025 a ninguna desde la puesta en servicio de la nueva instalación, lo que supone una reducción del 100 por ciento.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el nuevo centro instalado por Endesa, a través de sus redes e-distribución el pasado mes de agosto en la Plaza Playa de Punta Umbría, cuenta con dos máquinas transformadoras de 630 kVA y ha sido ejecutado en coordinación con el Consistorio, que cedió el espacio necesario para la ubicación de esta infraestructura.

Durante su visita, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "un problema que llevaba décadas afectando al barrio tiene por fin una solución". "Este nuevo centro de transformación supone más capacidad, más estabilidad en la red y, sobre todo, mayor tranquilidad para las familias y los comercios de la zona", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "la mejora de las infraestructuras que no siempre se ven es fundamental para seguir transformando Sevilla", ante lo que ha indicado que la administración está trabajando con Endesa para "reforzar la red eléctrica en distintos barrios de la ciudad y dar respuesta a problemas que durante demasiados años han afectado a los vecinos".

En este sentido, la delegada del distrito Macarena, María Tena, ha celebrado que el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la distribuidora para poner solución a este "problema de décadas" en el barrio del Cerezo. "Una actuación que ha permitido mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y que se suma a las numerosas actuaciones conjuntas que el consistorio y Endesa están llevando a cabo en todos los barrios de Sevilla", ha abundado.

MÁS DE 1.100 METROS DE CABLE

Desde la instalación de la infraestructura que alberga las máquinas transformadoras, los fusibles y la aparamenta necesaria para transformar la electricidad de media a baja tensión que llega a los hogares de la zona, los técnicos de Endesa han trabajado en la canalización de 200 metros de zanja para instalar más de 1.100 metros de cableado necesarios para su funcionamiento.

A este despliegue se han sumado 3.000 metros adicionales de cableado de baja tensión, que benefician directamente a la plaza Playa de Punta Umbría y a las calles Playa de Conil, Playa de Estepona, Playa de Mazagón y Playa de Marbella.

La nueva infraestructura y toda la red de media y baja tensión instalada han supuesto una inversión superior al medio millón de euros y ha permitido además solventar los problemas de sobrecarga que registraba el centro de transformación situado en la calle Playa de Conil.

De este modo, esta zona de El Cerezo dispone ahora de una potencia energética preparada para atender a más de 1.400 suministros. Al hilo, el alcalde ha señalado que "los vecinos de El Cerezo saben mejor que nadie lo que significa haber sufrido durante años problemas con el suministro eléctrico". "Esta actuación demuestra que cuando las administraciones y las empresas trabajan coordinadamente y se escucha a los vecinos, se pueden resolver problemas históricos", ha agradecido.

En contexto, esta actuación se ha enmarcado en el convenio ratificado entre el Ayuntamiento de Sevilla y Endesa para la instalación de 21 nuevos centros de transformación en distintos puntos de la ciudad.

"Vamos a seguir trabajando para que las infraestructuras eléctricas de Sevilla estén a la altura de una ciudad que está creciendo y que necesita redes más modernas, más potentes y capaces de responder a las necesidades actuales y futuras", ha asegurado el primer edil.

En las últimas semanas, Endesa ha conectado a la red otros dos nuevos centros de transformación previstos en este programa: uno en Palmete, en la calle Humilladero, y otro en Las 3.000 Viviendas, en la calle La Celestina. El conjunto de las actuaciones previstas permitirá incorporar a Sevilla una potencia adicional total de 26.640 kVA, capacidad equivalente al suministro de unos 13.200 nuevos clientes o, a modo de referencia, de hasta nueve hospitales de la envergadura del Hospital Universitario Virgen Macarena.