Nutrición del Quirónsalud Sagrado Corazón Sevilla impulsa un plan que optimiza el tratamiento en pacientes endocrinos

Felipe del Valle, coordinador del servicio de Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo programa de acompañamiento nutricional dirigido a pacientes con enfermedades endocrinas, con el objetivo de mejorar su evolución clínica y optimizar los resultados del tratamiento pautado por su médico.

Esta iniciativa busca garantizar un seguimiento regular, accesible y personalizado que permita reforzar la adherencia terapéutica y brindar herramientas prácticas para el manejo integral de condiciones como obesidad, diabetes, dislipemias u otras enfermedades donde la nutrición juega un factor clave, tal como explica el centro en un comunicado.

Para Felipe del Valle, coordinador del servicio de Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad, este programa de seguimiento nutricional continuado está compuesto por seis consultas con bioimpedanciometría en cada visita, ajuste de dieta personalizada al tratamiento y recomendaciones de hábitos saludables, todo ello orientado a pacientes que requieren control estrecho junto con su tratamiento médico.

Y es que, según apuntan los expertos, diseñar un plan nutricional específico y adaptado a cada paciente es clave para el éxito del tratamiento endocrinológico. Muchos pacientes con enfermedades endocrinológicas, al enfrentarse solos a cambios en su alimentación, suelen tener dudas o adoptan medidas inadecuadas que pueden comprometer su evolución.

"No es raro que en estos casos nos encontremos en consulta con errores comunes como falta de una continuidad periódica en sus tratamientos, ajustes de raciones sin supervisión, asumiendo un claro riesgo de descompensación, seguimiento de dietas restrictivas sin equilibrio nutricional, uso de productos "milagro", información no contrastada o abandono del plan nutricional en cuanto ven una mínima mejoría", señala el doctor Del Valle.

Este programa busca resolver esas inquietudes desde el acompañamiento profesional, ofreciendo orientación clara y continua que permite tomar decisiones informadas, evitar errores comunes y asegurar una alimentación que complemente eficazmente el tratamiento prescrito.

Para Felipe del Valle es primordial entender esto, ya que "el exceso de grasa visceral empeora la resistencia a la insulina, control glucémico, riesgo cardiovascular y complicaciones metabólicas y la pérdida de masa muscular reduce el gasto energético y la capacidad funcional, por lo que un buen estado nutricional mejora la respuesta al tratamiento y al pronóstico global".

La reducción del 5-10% del peso corporal en pacientes con obesidad se asocia a mejoras significativas en glucemia, perfil lipídico, presión arterial y reducción del riesgo cardiovascular, mientras que una dieta adecuada juega un papel fundamental en diversas enfermedades endocrinas: en la diabetes tipo 2 puede lograr la remisión en sus fases iniciales; en las dislipemias contribuye a mejorar el perfil lipídico; y en el hipotiroidismo favorece el control del peso y el bienestar general del paciente.