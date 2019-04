Obama anima a viajar a Sevilla, "una ciudad preciosa y espectacular"

Publicado 03/04/2019 18:34:21 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos (EEUU) Barack Obama ha instado este miércoles a viajar a Sevilla, "una ciudad preciosa y espectacular", en el inicio de su charla en la XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), celebrada en Sevilla desde este miércoles.

Obama, que ha asegurado que ha viajado "bastante", ha destacado como "memorables" los viajes con sus hijas. "Viajar te hace crecer, pero cuando eres padre y ves el sentimiento de descubrimiento en sus ojos, es especial", ha reconocido.

Así, ha rememorado estancias en Kremlin, en Moscú, y en Italia, con la ex primera dama de EEUU Michelle Obama y sus dos hijas. "Ver eso en ellas es algo que siempre recordaré", ha apuntado, toda vez que ha recordado sus viajes de joven.

Al hilo de esto, ha relatado su viaje a Kenia, país de origen de su padre. "Me gradué en la universidad, mi padre falleció y quería entender su tierra y fui a Kenia", ha explicado, aunque antes pasó por Europa y "fue memorable".

"No me quedaba en el Hilton porque no tenía dinero para eso" sino que se alojaba en pensiones y se compraba "una barra de pan, queso y, a veces, algo de vino". "Recuerdo el bus nocturno de Madrid a Barcelona, donde compartí un poco de pan y vino con el compañero de asiento", ha contado Obama, quien ha proseguido relatando que llegaron a la ciudad condal "amaneciendo". "Este tipo de viajes son memorables, son partes de ti como joven descrubiendo el mundo", ha asegurado.