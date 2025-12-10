La obra de emergencia en la A-476 de El Castillo (Sevilla) por el socavón tras la borrasca Claudia, al 35% de ejecución

Uno de los socavones en la A-476 a su paso por El Castillo de las Guardas por los efectos de la borrasca Claudia, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las obras de emergencia de la carretera de la Cuenca Minera que conecta las provincias de Sevilla y Huelva entre Nerva y El Castillo de las Guardas (A-476), que sufrieron graves daños por los efectos de la borrasca Claudia en noviembre, que ocasionó un enorme socavón que obligó al corte completo al tráfico de la vía entre los kilómetros 3 y 6.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 302.315 euros, se encuentran al 35% de ejecución. Durante el paso de la citada borrasca por Andalucía, se registraron precipitaciones de elevada intensidad y corta duración, con cantidades de 40 litros por metro cuadrado en menos de dos horas.

El caudal del arroyo Aciago y el arrastre de sedimentos causaron el colapso de la estructura de la carretera en el kilómetro 3,2 con el hundimiento de la calzada, así como un deslizamiento y erosión del talud derecho a la altura del kilómetro 3,9. Desde el primer momento, se desplegaron todos los recursos para garantizar la seguridad con el corte de la carretera e iniciar la pronta reconstrucción.

Estos daños y el obligado corte de tráfico han generado un problema de comunicaciones viarias entre la provincia de Sevilla y Huelva. Las poblaciones de El Castillo de las Guardas, Minas del Castillo, la Aulaga, y Valdeflores deben realizar un itinerario alternativo de 13,5 kilómetros más, por lo que era necesario emprender una actuación urgente en la zona afectada.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda declaró la emergencia, con un plazo estimado de tres meses, aunque está trabajando para reducir los tiempos de espera. Los primeros trabajos realizados han consistido en liberar la zona de trabajo y el hormigonado de la losa de los marcos prefabricados de hormigón, que ya han sido colocados con una grúa de 60 toneladas.

Los trabajos ejecutados hasta la fecha suponen un 35% de la emergencia prevista, quedando pendiente el relleno del terraplén, la reposición de firme señalización y el balizamiento de la carretera. La A-476 consta de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de tres metros de anchura, con arcenes variables de cero a un metro.

La carretera discurre a través de los municipios de El Castillo de las Guardas y El Madroño, sin atravesar sus travesías. Su tráfico se aproxima a los 2.000 vehículos diarios, con un 7% de tráfico pesado.