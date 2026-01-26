La obra 'La Pizarra', de Gloria Martín Montaño, Premio Internacional Villa de La Rinconada (Sevilla)

Foto de familia tras el fallo del jurado del certamen internacional de pintura Villa de La Rinconada. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El Premio de Pintura Villa de La Rinconada ha dado este año un paso histórico al convertirse, por primera vez, en un certamen de carácter internacional. En esta edición, el jurado ha concedido por unanimidad el primer premio a la obra 'La Pizarra', de la artista Gloria Martín Montaño, galardón dotado con 5.000 euros, según establecen las bases.

Asimismo, la Bolsa de Compra, con una dotación económica de 3.000 euros, ha recaído en la obra 'La Veleta', del artista Javier Parrilla. El jurado ha estado compuesto por Paco Pérez Valencia, Belén Mazuecos, Bernardo Palomo, Esther Regueira y Dionisio González, un equipo de profesionales de reconocido prestigio dentro del panorama del arte contemporáneo, informa el Consistorio rinconero en una nota de prensa.

La convocatoria ha recibido más de 200 solicitudes de participación procedentes de distintos países, confirmando el notable crecimiento del certamen y su proyección más allá del ámbito nacional. La exposición resultante ha reunido obras de altísima calidad, con la presencia de artistas "de gran relevancia dentro del panorama contemporáneo", y ha contado con un "jurado excepcional".

La decisión del jurado se prolongó durante varias horas de deliberación, debido a la extraordinaria calidad de las obras presentadas en la exposición. Su miembros coincidieron en señalar, además, "la sorpresa que supuso contemplar las piezas en directo, ya que muchas de ellas ganaban notablemente en fuerza expresiva, matices y presencia, lo que hizo aún más compleja la elección final".

LA OBRA UNE ARTE, EDUCACIÓN Y FUTURO

La obra premiada, 'La Pizarra', "destaca no solo por su calidad pictórica, sino por un concepto que honra la educación pública, el legado del arte y su transmisión a las nuevas generaciones". La pintura representa una gran pizarra de aula sobre la que se proyecta un interior de estudio artístico lleno de referencias visuales: biombos pintados, esculturas, lienzos, caballetes, mesas de trabajo y figuras propias del aprendizaje creativo.

La obra convierte el aula en un espacio simbólico "donde enseñar y crear se funden, conectando directamente con la juventud, la formación y la creación del mañana". La autora explica así el origen de la obra: "Nace del cruce entre mi práctica artística y mi experiencia como docente. En ella, aparece una pizarra donde se está proyectando 'El estudio rosa' de Matisse, como si el gesto de enseñar se fundiera con el acto mismo de pintar, estableciéndose un diálogo entre dos espacios que suelen pensarse separados: el rigor cotidiano de la enseñanza y la libertad intuitiva del arte".

'La Veleta', distinguida con la Bolsa de Compra, propone una escena simbólica donde conviven paisaje, bodegón y figura, revisando los géneros clásicos de la pintura desde una mirada contemporánea. La pieza pertenece a la serie '15 dibujos y un cuadro', expuesta en 2024 en la galería Barrera Baldán de Sevilla.

El certamen ha reforzado este año su dimensión educativa y social. Ambos artistas premiados han adquirido el compromiso de desarrollar charlas y talleres en el IES Carmen Laffón, dirigidos al alumnado del Bachillerato de Artes, favoreciendo el contacto directo entre creadores contemporáneos y estudiantes.

"No es casual que estas actividades se desarrollen en un centro que lleva el nombre de Carmen Laffón, una de las grandes pintoras españolas contemporáneas". Además, se han llevado a cabo visitas guiadas para personas de todas las edades, abiertas a centros educativos y a la ciudadanía.

Dentro de este programa, los grupos de niños y niñas de 4 y 5 años han participado en una actividad especial que incluyó una sesión de dibujo dentro de la propia sala de exposiciones, viviendo su primer contacto directo con el arte contemporáneo.

INTEGRAR EL ARTE EN LA EDUCACIÓN

"Estas experiencias ponen de manifiesto que el arte es esencial en la vida de las personas, no solo como forma de expresión estética, sino como herramienta para desarrollar la sensibilidad, la imaginación, el pensamiento crítico y la construcción de la personalidad. Integrar el arte en la educación desde edades tempranas es fundamental para formar ciudadanos más creativos, empáticos, libres y culturalmente conscientes", señala la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de febrero, en el horario habitual del museo, "para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de una exposición que consolida a La Rinconada como un referente cultural, educativo e internacional dentro del ámbito del arte contemporáneo", ha concluido Vega.