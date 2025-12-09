La obra de la poetisa Concepción de Estevarena protagoniza el Día de la Lectura en La Puebla de los Infantes (Sevilla)

Presentación de la lectura pública dedicada a la obra de la poetisa sevillana Concepción de Estevarena - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Puebla de los Infantes celebrará este sábado, 13 de noviembre, el Día de la Lectura en Andalucía con una lectura pública dedicada a la obra de la poetisa sevillana Concepción de Estevarena. La actividad, enmarcada en el proyecto literario Encuentro Letras Celestes, tendrá lugar a las 11,30 horas en la Biblioteca Municipal.

Así lo ha confirmado este martes la Diputación de Sevilla en una nota, a la par que ha apostillado que el alcalde del municipio y diputado provincial, José María Rodríguez, y el concejal de Festejos, Patrimonio y Turismo, Miguel Martínez, han presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación el acto conmemorativo. La sesión incluirá, además de la lectura literaria, apuntes biográficos sobre la autora, nacida en Sevilla el 10 de enero de 1854 y fallecida en Jaca el 11 de septiembre de 1876, así como la lectura de un manifiesto en elogio de la lectura.

El proyecto Encuentro Letras Celestes --impulsado con la colaboración del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, la Diputación de Sevilla y la Cooperativa Virgen de las Huertas-- "reivindica la lectura como herramienta de pensamiento crítico y creativo". Coordinado por Diego Castillo Barco y Pedro Luis Ibáñez Lérida, busca implicar a la comunidad educativa y cultural del municipio en el fomento de los hábitos lectores.