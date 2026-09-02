La Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) apoyó a 782 personas vulnerables en 2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

BORMUJOS (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe atendió durante 2025 a 782 personas en situación de vulnerabilidad gracias a los proyectos de su Obra Social, dirigidos a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que atraviesan situaciones de riesgo de exclusión social, enfermedad o dependencia.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa. estos programas, que cuentan con la cofinanciación de la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, han permitido dar respuesta a necesidades que van más allá de la atención sanitaria, ofreciendo acompañamiento presencial, tanto en el hospital como en domicilio, y telefónico, apoyo emocional, ayudas económicas y recursos asistenciales que favorecen el bienestar y la recuperación de las personas atendidas.

En este sentido, el programa con mayor alcance ha sido el de atención psicosocial a domicilio para personas con enfermedades avanzadas, creado en 2025 gracias a la cofinanciación de la Fundación La Caixa para acompañar a pacientes con cáncer, leucemia, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras patologías en la fase final de su enfermedad.

Gracias a este proyecto, 410 pacientes y familiares han podido contar con el apoyo de un equipo multidisciplinar altamente especializado, integrado por una psicóloga, una trabajadora social, una auxiliar de enfermería y cuatro personas voluntarias del hospital formadas en acompañamiento a personas hospitalizadas y en fase final de la vida.

Este programa innovador se sumó en 2025 a los proyectos que la Obra Social del hospital viene impulsando de manera habitual para apoyar a colectivos vulnerables de la comarca del Aljarafe que se enfrentan a problemáticas sociales, como en el caso de las personas mayores dependientes que carecen de apoyo familiar o de recursos suficientes para garantizar la continuidad de sus cuidados tras el alta hospitalaria.

ESTANCIAS RESIDENCIALES

Para atender a este colectivo, desde 2020 el hospital desarrolla varios programas que permiten cofinanciar estancias residenciales de manera temporal y prestar atención sociosanitaria a domicilio. Durante 2025, doce personas han encontrado un hogar seguro gracias al programa de estancias residenciales, y 11 personas recibieron cuidados y acompañamiento en su casa.

Además, seis personas se beneficiaron del programa de Respiro Familiar, que facilita ingresos temporales en residencias para aliviar la sobrecarga de las personas cuidadoras. Por otro lado, la Obra Social también prestó apoyo económico a 57 personas a través del programa Receta Energía, destinado a cubrir necesidades energéticas que afectan directamente a la salud y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.

Gracias a este programa, impulsado en colaboración con Fundación Naturgy, familias de la comarca del Aljarafe en riesgo de pobreza energética pueden recibir la ayuda necesaria para continuar con sus tratamientos y cuidados en casa. Además, el programa de Urgencia Social ha permitido atender a 34 personas mediante ayudas para medicamentos, transporte sanitario, material ortoprotésico o ropería, mientras que otras 18 familias recibieron apoyo para garantizar su alimentación.

A su vez, el equipo de voluntariado del hospital ha realizado labores de acompañamiento presencial y telefónico a 234 pacientes, contribuyendo a reducir situaciones de soledad y aislamiento durante la hospitalización y en otros momentos de especial vulnerabilidad.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS NECESIDADES SOCIALES

Esta labor forma parte del modelo de atención integral del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que integra las dimensiones clínica, social y humana de cada paciente, favoreciendo su recuperación en un entorno digno y seguro.

Para su desarrollo, resulta clave la coordinación entre el equipo de Solidaridad del centro, el voluntariado y la unidad de Trabajo Social, cuya intervención es fundamental para detectar las necesidades sociales de las personas atendidas y elaborar un plan de intervención personalizado en coordinación con los servicios sociales, atención primaria y otros recursos comunitarios.

Estos programas pueden desarrollarse gracias a la participación en convocatorias de ayudas para proyectos sociales de distintas entidades públicas y privadas y a la cofinanciación de la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, cuyos fondos proceden de aportaciones solidarias de particulares y empresas colaboradoras, y de la organización de iniciativas y eventos solidarios.