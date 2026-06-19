La Obra Social de San Juan de Dios reúne a más de medio millar de personas en su primera cena solidaria en Sevilla

Más de medio millar de personas presentes en la primera cena solidaria de la obra social San Juan de Dios - SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios, a través de su Obra Social de Sevilla, ha celebrado en la noche de este jueves, en el Real Club Pineda, la primera edición de su Cena Solidaria, un evento que ha estado conducido por Los Morancos y al que han asistido 550 personas que han colaborado con la causa del Respiro de familias vulnerables con personas con discapacidad a su cargo, a donde se han destinado los fondos de esta convocatoria.

Según ha detallado la Institución, los Morancos han sido, de manera altruista, los maestros de ceremonia de una velada que han compartido también numerosas empresas sevillanas, muchas de ellas colaboradoras habituales de la Obra Social de San Juan de Dios en Sevilla.

De la misma manera, a esta cita social y solidaria han acudido la delegada provincial de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, Maria Luisa Cava; su homónima en Salud y Consumo, Silvia Pozo, además de representantes del Ayuntamiento de Sevilla; representantes del Servicio Andaluz de Salud y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Víctor Bohórquez, que han acompañado a la dirección territorial de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias y a la Obra Social de esta institución sin ánimo de lucro.

Asimismo, Real Club Pineda ha cedido las instalaciones a esta causa, una de las múltiples a la que la acción social de San Juan de Dios dedica sus esfuerzos. Y a la que han asistido los gerentes de todos los centros de la Orden Hospitalaria en Sevilla, como son el San Juan de Dios del Aljarafe, el de Nervión, la Residencia de Mayores San Juan de Dios, los Servicios Sociales San Juan de Dios y la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Sobre la obra social atendida en esta edición, las familias con personas con discapacidad a su cargo y que atraviesan "situaciones económicas complejas", no pueden acceder fácilmente a las plazas privadas que ofertan en las residencias para estas personas.

Así como la complejidad de los cuidados, que según el hermano hospitalario Guillermo García, conllevan una "alta profesionalización y dedicación", por lo que muchas familias "viven con rentas básicas y muchas estrecheces económicas". "Estas familias con escasos recursos han encontrado un apoyo real en este programa de San Juan de Dios", que se lleva a cabo en las instalaciones de la residencia de personas con discapacidad gravemente afectadas que la institución sin ánimo de lucro tiene en Alcalá, ha explicado.