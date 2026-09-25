Las obras en la SE-40 en Sevilla destapan varios metros de restos arqueológicos del acueducto romano de Itálica

Archivo - Restos arqueológicos en obras. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la SE-40 en el tramo entre Valencina de la Concepción y Salteras en Sevilla han destapado varios metros de restos arqueológicos del acueducto romano de Itálica.

Cabe mencionar que se trata de un proyecto adjudicado por 84,65 millones de euros que tiene como objetivo mejorar la movilidad metropolitana y la seguridad vial en la ciudad al "descongestionar" la SE-30, según informaba el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Tal y como ha informado ABC y confirmado esta agencia, las catas arqueológicas incluidas en este proyecto han dejado entrever "decenas de metros" de una antigua conducción hidráulica de la época romana, si bien era conocida la posibilidad de hallazgos arqueológicos en este tramo de obras, tal y como han apostillado fuentes próximas a la investigación arqueológica a Europa Press.

No es la primera vez que los trabajos en la SE-40 propician el descubrimiento de restos arqueológicos, dado que, por ejemplo, en el año 2018 el tramo comprendido entre Coria del Río y Almensilla dejó ver unos vestigios históricos que los expertos atribuyeron a una antigua alquería almohade del siglo XII.

Respecto al acueducto, cabe mencionar que nace aguas arriba del Guadiamar y surtía a Itálica desde Fuentes de Tejada. Puede fecharse en época adrianea.