Obras de enlace de la A-4 con la S-20 provoca corte de la salida del aeropuerto de Sevilla este martes durante una hora

Exterior del Aeropuerto de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha informado del corte de la salida desde el Aeropuerto de Sevilla hacia la ciudad desde las 8,30 a las 9,30 horas de este martes, 10 de febrero, por obras en el futuro enlace de la autovía A-4 con la SE-20.

El itinerario alternativo estará señalizado teniendo que salir del aeropuerto en dirección Córdoba y llegar hasta la salida 528 para hacer el cambio de sentido hacia Sevilla, según ha confirmado Aena en redes sociales.

Precisamente la SE-20 está a la espera del paso definitivo de las lluvias para poder iniciar las obras de reurbanización y reajardinamiento de la vía, ya adjudicadas a la empresa responsable.