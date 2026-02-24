Obras en el entorno del CEIP Julio Coloma de Sevilla: mejora de los acerados y plantación de 14 árboles

Obras de mejora de acerados en el entorno del CEIP Julio Coloma del Distrito Bellavista-La Palmera. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo y Medio Ambiente, acomete obras de mejora en el entorno del CEIP Julio Coloma, situado en la calle Elche, en el distrito Bellavista-La Palmera. Con una inversión de 21.500 euros, los trabajos se centran en reforzar la accesibilidad y la seguridad en los accesos al centro educativo, además de mejorar la calidad del espacio público. Asimismo, se han plantado 14 árboles que generan zonas de sombra "haciendo más amable el itinerario peatonal hacia el centro educativo".

En concreto, se ha habilitado un nuevo paso de peatones junto a la entrada del colegio, se han adaptado a la normativa vigente los pasos ya existentes y se ha adecentado el solar contiguo, donde se han eliminado los socavones que suponían un riesgo para los escolares y sus familias, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Para ello, se ha empleado material reciclado procedente del fresado de aglomerado, favoreciendo así la sostenibilidad de la intervención. En este sentido, el delegado del distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Pimentel, ha subrayado que "seguimos haciendo más seguros los itinerarios escolares y mejorando, por tanto, las calles del distrito Bellavista-La Palmera, donde ya hemos invertido cerca de 1,5 millones de euros en actuaciones de mejora de asfalto y pavimentos".

Pimentel ha destacado que "estas intervenciones responden a las demandas vecinales y a nuestro compromiso de mantener en las mejores condiciones los espacios públicos".

A esta actuación en la calle Elche se suman otras intervenciones de reasfaltado ejecutadas en el distrito Bellavista-La Palmera, que alcanzan una inversión superior a los 1,5 millones de euros. Entre ellas, destacan las realizadas en el Paseo de las Delicias y en la Avenida de la Palmera, en el tramo comprendido entre la Glorieta de los Marineros y la calle Páez de Rivera, donde el Ayuntamiento destinó más de 727.000 euros dentro del plan municipal para la mejora de grandes avenidas con alta intensidad de tráfico.

Este plan también contó con el reasfaltado de la Avenida de Francia y un tramo de la Avenida del Pilar, en el barrio de Los Bermejales, así como actuaciones en las calles Goleta, Guadamanil, Ifni, Jamaica, Tenerife, Padre García Tejero y Dulce Chacón, reforzando así el compromiso municipal con la conservación y modernización del viario del distrito.