Las obras del metro de Sevilla avanzan en la avenida Doctor Fedriani provocando cambios en el tráfico de la zona

Avance de las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla junto al Hospital Virgen Macarena - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla continúan avanzando en el barrio de la Macarena, en concreto por la avenida Doctor Fedriani, donde esta semana se han activado una serie de cortes de tráfico y desvíos de las líneas de autobuses que están provocando atascos e importantes cambios en la zona.

En concreto, las actuaciones afectan al tramo de la avenida Doctor Fedriani comprendido entre la intersección con las calles Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño y la intersección con la calle Manzana, frente al Hospital Universitario Virgen Macarena.

Acerca de la circulación, la Junta ha habilitado la calle Manzana como vía de acceso hacia el Hospital Virgen Macarena y la calle San Juan de Ribera. Asimismo queda prohibido el giro a la izquierda desde la calle Doctor Leal Castaño hacia la avenida Doctor Fedriani. En esta vía se mantienen un carril en sentido hacia el río y dos carriles en sentido contrario, garantizando la circulación en ambos sentidos.

También se reordena el acceso a la avenida Doctor Fedriani desde la calle Doctor Marañón, donde se habilitan dos carriles de tres metros en dirección hacia la Ronda Histórica y la calle Resolana.

Igualmente, se habilita un acerado provisional de 1,80 metros para el tránsito peatonal y se suprime el cruce peatonal existente en la avenida Doctor Fedriani (esquina con el hospital) con el fin de favorecer la fluidez del tráfico.

CAMBIOS EN SEIS LÍNEAS DE TUSSAM

Las paradas de autobús situadas en la entrada del hospital se han trasladado a las calles perpendiculares Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, modificándose igualmente el itinerario de las líneas que dejarán de circular por Doctor Fedriani.

Las líneas 1, 2, 10, 13, 16 y A2 han visto modificado su recorrido desde este lunes. Se han habilitado nuevas paradas en Avenida de Miraflores, Ronda de Pío XII, Avenida de Llanes y Carretera de Carmona. También en José Díaz-Macarena Tres Huertas, Avenida Concejal Jiménez Becerril, Barqueta y Resolana (solo línea 10).

Por otro lado, se traslada la parada de taxis a una nueva zona, coincidiendo con la antigua parada de autobuses. También habrá una segunda parada de taxis en la calle Manzana. Mientras, la zona que hasta ahora se utilizaba para taxis se acondicionará como nueva zona de subida y bajada de pacientes en vehículo privado, en la misma entrada del hospital.

Además, se establece un nuevo acceso exclusivo al hospital desde la calle Don Fadrique para taxis y ambulancias de rehabilitación. Igualmente, el acceso a Urgencias seguirá operativo desde Doctor Marañón.

Para el aparcamiento SABA el acceso se realiza únicamente desde la calle Fray Isidoro de Sevilla, donde se habilita un carril específico para que interfiera lo menos posible en la circulación general. Igualmente, desde esa calle se mantiene el cruce hacia el Parlamento de Andalucía.

TREN PANTALLADORAS TRABAJANDO EN PRIMAVERA

La Junta de Andalucía anunciaba hace un mes que contará en primavera con tres equipos de pantalladoras que "trabajarán de manera simultánea para acelerar" las obras de la Línea 3 Norte del Metro.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, aseguraba en febrero que en estos primeros meses de 2026 "se notará un cambio evidente del ritmo de los trabajos en la Macarena".

Según datos de la Consejería en febrero, las obras "avanzan a buen ritmo, con tres tramos en ejecución que representan el 63% de la Línea 3 Norte y un cuarto tramo, ya adentrándose en Ronda Histórica, en contratación".

La Consejería de Fomento ha señalado que ha actuado primero en los muros pantalla de la avenida antes que en la construcción de la estación Macarena, la más compleja de la Línea 3 Norte "al situarse a mayor profundidad, es decir, 20 metros bajo tierra, donde se actuará cuando llegue en abril la hidrofresa".

La Junta ha indicado que la solución es, como en anteriores tramos, la denominada 'cut and cover', la construcción de un falso túnel entre pantallas para vía doble, salvo en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena, donde se salvará el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina.

Este paso bajo el parking del hospital será, de hecho, el de mayor profundidad de la Línea 3 Norte, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior.

En este punto, junto al Hospital Virgen Macarena, se construirá la estación, cuyo diseño tendrá en cuenta su futura función de intercambiador, dejándose preparado el nivel correspondiente a los andenes de la futura Línea 4.

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

La Junta ha indicado que las personas que tengan dudas sobre estas nuevas afecciones al tráfico podrán realizar sus consultas a través del correo electrónico habilitado con motivo de las obras (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es).

También es posible acudir presencialmente a las oficinas de información y atención a la ciudadanía: una en la sede del Distrito Norte, en Pino Montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a jueves de 9,30 a 14,00 horas y miércoles (de 17,00 a 19,30 horas) en el caso de la oficina de Pino Montano.