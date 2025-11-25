Ocho conciertos en el Alcázar y un Belén gigante en San Telmo, entre las novedades de la Navidad de Sevilla 2026

Archivo - Imágenes del alumbrado navideño, a 11 de diciembre de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho conciertos que tendrán lugar en el Salón de Embajadores del Real Alcázar, tres de ellos líricos; un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, con figuras que llegan a alcanzar casi diez metros y un encendido estival que será "la mayor iluminación de la historia" de la ciudad hispalense son algunas de las novedades que tendrá la Navidad sevillana 2026, que se celebrará desde el 29 de noviembre al 6 de enero bajo el lema 'El camino que lleva a Sevilla'.

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este martes en una rueda de prensa en el Consistorio en la que, según una nota remitida por el Ayuntamiento, ha indicado que la intención municipal es que "Sevilla vuelva a ser referente en Navidad y que tanto los sevillanos como aquellos que nos visiten disfruten de estas fechas mágicas en nuestra ciudad".

"LA MAYOR ILUMINACIÓN DE LA HISTORIA DE SEVILLA"

La inauguración de la festividad tendrá lugar este sábado, 29 de noviembre, con el primer encendido del alumbrado, que estará acompañado de un espectáculo en la Avenida de la Constitución desde las 17,30 horas en el que actuará la Banda Musical, coros navideños y Pastora Soler. Por su parte, serán los niños de la Fundación Alcalá los encargados de encender las luces de Navidad.

Por su parte, la Avenida de la Constitución se transformará por primera vez en la 'Avenida de la Navidad', un cambio que implica la instalación de nuevos elementos decorativos de suelo con diseño tridimensional: un conjunto de 32 árboles luminosos de 7,60 metros de altura, distribuidos a ambos lados de la vía, acompañados por 17 bolas navideñas con motivos aéreos transversales y 42 elementos luminosos adicionales sobre las farolas.

Por su parte, en la Plaza de San Francisco, el servicio de alumbrado público ha ejecutado la canalización y el soterramiento del tendido aéreo que hasta ahora ocupaba el espacio, según el Consistorio, eliminando palos, cables y soportes que "generaban contaminación visual" y reforzando las condiciones de seguridad del entorno.

Además, este año la ciudad amplía su alumbrado a nuevos barrios e incluye como novedad la primera iluminación navideña de la barriada de El Gordillo, que se incorpora al conjunto de más de 300 calles, plazas y avenidas iluminadas en toda Sevilla, dentro de un despliegue que este año supera los 9 millones de leds.

Este año se estrenarán nuevos diseños de iluminación en algunas de las principales vías comerciales y peatonales de la ciudad, como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, la Plaza del Salvador y la calle Asunción. También se renovará la iluminación de varios puentes emblemáticos, incluyendo el de Triana, el de San Telmo, que se iluminará parcialmente debido a las obras de instalación de toldos, y el de Los Remedios.

Además, se incorporarán motivos creados a partir de los diseños ganadores del concurso escolar, que estarán instalados en las calles Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', así como en la Plaza Miguel de Unamuno.

La decoración navideña de Sevilla se completa con un despliegue floral, pues se instalarán 80.000 plantas ornamentales repartidas en 80 ubicaciones de la ciudad, incluyendo glorietas, fuentes y bulevares, junto con 14 estructuras florales diseñadas por Parques y Jardines, que contribuirán dar un toque festivo a todos los rincones de la ciudad.

El horario del encendido será desde las 18,30 horas hasta la media noche y los días especiales como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará una hora más, hasta la una de la madrugada.

NUEVO BELÉN Y NACIMIENTOS TRADICIONALES

La ciudad estrenará este año un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. Esta instalación contará con figuras de gran formato, entre ellas un San José de 9,80 metros de altura y un buey de 5,10 metros (incluyendo su tarima de 0,8 metros), todas iluminadas con luz LED cálida.

Aunque no todo son novedades, pues también se podrán visitar los nacimientos más tradiciones, como el Belén que cada año se instala en el Arquillo del Ayuntamiento a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla, o el gran Belén Mudéjar que se expondrá en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, manteniendo viva la tradición de los belenes históricos en la capital andaluza.

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS, LA CULTURA PROTAGONIZA LA NAVIDAD

Durante estas Navidades, Sevilla ofrecerá una variada programación de espectáculos luminosos, familiares y musicales en espacios emblemáticos. En la Plaza de San Francisco se proyectará 'Acordes de Sevilla', un espectáculo de luces, vídeo y sonido en la fachada del Ayuntamiento inspirado en tres grandes efemérides de la ciudad: los 150 años de la ópera Carmen, los 100 años de la marcha 'Estrella Sublime' y los 50 años del grupo Triana.

Con una duración de 14 minutos, se proyectará cada 30 minutos en horario de 18,30 a 23,00 horas, o hasta las 00:30 horas en días especiales, estrenándose el 29 de noviembre a las 21,30 h.

Para el público familiar, vuelve Navigalia 2025 con el espectáculo 'Misión Regalo', que se desarrollará en la orilla del Guadalquivir frente a Triana entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, con un total de 70 sesiones diarias en distintos horarios. Cada pase tendrá una duración de 18 minutos y un aforo de 1.900 personas, con entradas a 2 euros a través del portal oficial.

La música será otra protagonista central de estas fiestas, con una programación que incluye ocho conciertos en el Real Alcázar. El ciclo lírico en el Salón de Embajadores contará con Ainhoa Arteta (4 de diciembre), Ismael Jordi (11 de diciembre) y Juan Jesús Rodríguez (18 de diciembre). Además, se ofrecerá un segundo ciclo en el Salón de los Tapices a partir del 13 de diciembre, con entradas gratuitas mediante reserva web.

Por su parte, la Real Fábrica de Artillería acogerá tres conciertos navideños, mientras que el Espacio Turina ofrecerá música de cámara, zarzuela y el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, consolidando a Sevilla como un referente cultural durante la Navidad.

LOS DISTRITOS CELEBRAN LA NAVIDAD

La Navidad en Sevilla también llegará a todos los barrios con una programación local que incluye más de 150 actividades. Entre ellas destacan zambombas, talleres, belenes, villancicos y actividades infantiles, diseñadas para acercar la magia de estas fiestas a cada distrito y garantizar que todos los sevillanos puedan participar en la celebración navideña.

El Distrito Este será el primero en abrir la temporada navideña, con un inicio programado para el 27 de noviembre. Como acto inaugural, se estrenará el villancico 'La Estrella del Este', compuesto por Enrique Casellas y interpretado por los niños y niñas del distrito, dando el pistoletazo de salida a la programación específica bajo el lema 'La Navidad llega por el Este', que incluirá múltiples actividades para toda la familia en los días siguientes.

Por último, el Ayuntamiento ha enmarcado durante estas fechas se reforzarán los correspondientes servicios públicos como Lipasam y Tussam, además de un dispositivo de seguridad y tráfico.