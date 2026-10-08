La Olavide reúne en Carmona (Sevilla) a expertos internacionales para estudiar la imagen del emperador romano

Cartel del Coloquio Internacional Portraits of Power. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta va a acoger los próximos 9 y 10 de octubre el coloquio internacional 'Portraits of Power: The Roman Emperor through his Visual Images', un encuentro académico dedicado al estudio de la imagen del emperador romano y a su papel en la construcción y representación del poder.

Según ha informado la Universidad Pablo de Olavide en una nota, el coloquio se celebra en el marco del Proyecto de Investigación I+D 'Discursos del Imperio Romano en Acción: Un Imperio Ceremonial', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y está organizado por el Área de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide, con la participación de investigadores de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.

El encuentro parte de una cuestión central: ¿cómo contribuye la imagen del gobernante a construir su autoridad y a transmitir una determinada idea del poder? A través del estudio de retratos, monedas, estatuas y monumentos, las distintas intervenciones abordarán las estrategias visuales mediante las que los emperadores romanos proyectaron su autoridad y establecieron formas de interacción con las poblaciones del Imperio.

Además, la elección de la imagen imperial romana como objeto de estudio permite plantear una reflexión de alcance mucho "más amplio". La utilización de la imagen de los dirigentes como instrumento para legitimar el poder, generar adhesión, transmitir determinados valores o construir una identidad política "constituye un fenómeno que puede rastrearse a lo largo de la historia y que mantiene una evidente actualidad en las sociedades contemporáneas".

En este sentido, el coloquio ofrece una aproximación interdisciplinar que puede resultar "especialmente interesante" no solo para especialistas en Historia e Historia del Arte, sino también para estudiantes e investigadores vinculados a ámbitos como las Ciencias Políticas, la Antropología o la Sociología, así como para los interesados en comprender los mecanismos de representación del poder.

UN PROGRAMA CON INVESTIGADORES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

El programa reúne a especialistas procedentes de instituciones académicas de referencia como Oxford University, Sorbonne Université, École Normale Supérieure, Princeton University, Lund University, Università degli Studi di Verona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla, entre otras.

La primera jornada, el viernes 9 de octubre, comenzará a las 10,00 horas con la bienvenida e introducción a cargo de la catedrática de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide, Elena Muñiz Grijalvo. A continuación, las sesiones abordarán cuestiones como la construcción de la ideología imperial a través de las monedas, las interacciones con las estatuas del emperador en el mundo romano, la representación imperial en la moneda provincial, el poder del rostro imperial o el papel de las imágenes del emperador como elementos ornamentales. La jornada concluirá con una sesión dedicada a las interacciones con la imagen del emperador.

Posteriormente, el sábado 10 de octubre, el programa continuará con nuevas aproximaciones a la representación del emperador en Creta, el monumento de Diocleciano en Alejandría, la representación visual del emperador como rey de Egipto y la construcción del poder a través de las estatuas imperiales en Egipto.

La jornada finalizará con la sesión 'Colossal emperors and ceremonial cities', a cargo del catedrático de Historia Antigua, Fernando Lozano, y el investigador Juan Quijada, ambos de la Universidad de Sevilla, con un debate titulado 'Towards new interpretations of imperial images'.

Asimismo, el coloquio está organizado por Elena Muñiz Grijalvo y Esperanza Ródenas Perea, de la Universidad Pablo de Olavide, y cuenta con la participación del grupo de investigación 'Religión y pensamiento en el Mundo Antiguo' de la Junta de Andalucía, así como de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide.

Con iniciativas como 'Portraits of Power', la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta continúa consolidándose como un espacio de encuentro, investigación y divulgación del conocimiento, favoreciendo el diálogo entre especialistas y acercando a la sociedad cuestiones históricas que permiten comprender mejor tanto el pasado como los mecanismos de representación y construcción del poder en el presente.