La Olavide de Sevilla suma nuevos voluntarios al programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha incorporado cuatro personas voluntarias al programa de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, una iniciativa de la Comisión Europea dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que tienen la oportunidad de participar en proyectos comunitarios, que en este caso se concretan en actividades de integración social y deportiva en Francia e Italia.

De las cuatro personas que se han incorporado al programa, Mario Micea, egresado del Grado en Biotecnología, y Emilio del Río, egresado del Grado en Magisterio por la US, están haciendo su voluntariado en París en la organización Planet Citizens en un proyecto de actividades deportivas con menores. Por su parte, Laura Pulido, egresada del Grado en Trabajo Social, lo lleva a cabo en Ludothèque de Castres, realizando actividades de ocio y apoyo a menores; y Laura Cerván, del Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social, en Sardinia, en la organización Casa Emmaus Società Cooperativa en el proyecto 'Get Up Stand de jóvenes con adicciones', ambas en Italia.

Estos cuatro graduados realizan un programa de voluntariado de larga estancia, que, en este caso, oscila entre diez meses y un año. Durante este tiempo, las personas que realizan un voluntariado tienen cubiertos todos los gastos derivados del programa: viajes, alojamiento, manutención, formación y seguro médico, así como una asignación mensual para gastos de bolsillo.

"Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrecen una experiencia enriquecedora a la vez que brindan la posibilidad de lograr cambios y desarrollan nuevas capacidades y competencias. Proporcionan, además, la oportunidad de contribuir a la labor diaria de organizaciones en actividades que repercuten en la mejora de las comunidades donde se llevan a cabo", ha resaltado la institución académica en una nota de prensa.

La Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, bajo las directrices del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, lleva desde el año 2009 acogiendo y enviando personas voluntarias que participan en proyectos solidarios, como el cuidado del medioambiente, la mitigación del cambio climático y la inclusión social.