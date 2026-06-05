El oncólogo Salvador Bofill, nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola en Sevilla

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SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El médico oncólogo Francisco Javier Salvador Bofill se incorporará a la Universidad Loyola el próximo 1 de julio como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Licenciado en Medicina y Cirugía (1985) por la Universidad de Sevilla y oncólogo médico vía MIR en el Hospital Virgen del Rocío, Salvador Bofill es Doctor en Medicina (Sobresaliente cum laude) con la Tesis titulada 'El tratamiento del cáncer de mama con 5-FU mediante bomba de Infusión continua ambulatoria'.

En junio de 2016 fue nombrado jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), donde, hasta su próxima incorporación a la Universidad Loyola, aún es director de la Unidad de Oncología Integral. Salvador Bofill ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos hospitales andaluces, trabajando como oncólogo médico en el Hospital Puerta del Mar (1993-1997), donde fue profesor asociado de Medicina. Posteriormente, estuvo un año en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, volviendo al Hospital Virgen del Rocío en 1998, donde fue tutor de residentes durante cinco años. En el año 2003 comienza en el Hospital de Valme, siendo director de la Unidad de Onco-Hematología de dicho hospital desde 2010 hasta 2016, ha reseñado Loyola en una nota.

Por lo que respecta a su trayectoria académica, ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla desde el año 2003, acreditado por Aneca, y experto en segunda opinión médica por la Consejería de Salud. Cuenta con una extensa experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias mamarias, con más de 25 años de experiencia asistencial y en investigación clínica, especialmente en cáncer de mama, donde mantiene su vinculación, traduciéndose esto en haber sido investigador principal o co-investigador en más de 40 ensayos clínicos fases I, II y III, tanto en el ámbito nacional como internacional, y en su participación en proyectos, presentación en congresos y publicaciones científicas.

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, en la actualidad es miembro activo de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO), así como miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam) y de Solti. Desde su incorporación al HUVR en el año 2016, como Jefe de Servicio de Oncología Médica e Investigador Principal en el grupo de Investigación molecular y traslacional en oncología (IBiS), lidera distintas líneas de investigación en cáncer de mama.

"Estoy convencido de que la experiencia y el talante del Francisco Javier Salvador Bofill, va a servirnos para terminar de consolidar la facultad en los próximos años en los que terminará el despliegue en todos los cursos de todos los grados que se pusieron en marcha desde 2023, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Farmacia, y Biotecnología, que han venido a completar una propuesta formativa completa en este ámbito de conocimiento que tiene actualmente mucha demanda", ha comentado Fabio Gómez-Estern Aguilar, rector de la universidad Loyola.

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un total de 1.117 estudiantes, así como con acuerdos de colaboración con universidades internacionales para establecer intercambios de docentes y estudiantes, además de estar preparando los primeros proyectos de títulos compartidos. Asimismo, la Facultad ya está promoviendo las primeras propuestas de títulos de postgrado, doctorado y Lifelong Learning en el ámbito de la Salud. Loyola ha creado gracias a su cuerpo docente y a sus instalaciones (centro de simulación clínica hospitalaria y laboratorios) un espacio universitario dedicado a las ciencias de la salud comprometido, por un lado, con la excelencia científica y tecnológica y, por otro, con una inequívoca vocación humanística y social de sus estudiantes, futuros profesionales de la salud que se incorporarán al sistema sanitario andaluz.