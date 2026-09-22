Las Ordenanzas Fiscales de Sevilla vuelven a bajar un 1% todos los IBI y amplía el blindaje de las VPO a 13 años

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, presenta las Ordenanzas Fiscales de 2027 ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno, ha presentado este martes al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) el anteproyecto de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2027, que consolidará medidas, bonificaciones y reducciones de tasas que suponen "un ahorro fiscal acumulado de 12 millones de euros para los contribuyentes sevillanos desde el inicio del mandato", además de que extenderán el blindaje de las VPO hasta los 13 años.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la medida central del anteproyecto reducirá nuevamente el 1% en todos los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) --urbana, rústica, características especiales y tipos diferenciados--, lo que han cifrado que supondrá un alivio directo estimado de 1.760.000 euros para los bolsillos de los sevillanos.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha detallado que en su primer ejercicio, en 2024, aplicaron "una bajada generalizada del 1% en todos los impuestos; en los años posteriores profundizamos en la congelación y bonificaciones, y para 2027 volvemos a bajar el IBI para que más de 1,7 millones de euros se queden en los hogares de las familias sevillanas y en los negocios, sin que ello suponga merma ninguna en los servicios públicos municipales".

De esta manera, el proyecto presentado ante el CESS ha contemplado la extensión del periodo de bonificación del 50% en el IBI de los 9 años actuales a 13 años, superando el mínimo de 3 años que fija la legislación estatal; un incremento en 10 puntos porcentuales de manera lineal todas las bonificaciones en las transmisiones mortis causa de la vivienda habitual, situando el tramo principal en el 60% (frente al 50% anterior); la subida del 40 al 50% de la bonificación de la plusvalía para heredar locales de negocio destinados a mantener la actividad económica familiar, alcanzando un 95% en el caso de inmuebles cedidos a entidades benéficas o de interés social.

Del mismo modo, el texto del proyecto de las Ordenanzas Fiscales de 2027 ha recogido otras medidas para la fiscalidad como multiplicar por cinco la bonificación por inicio de actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas durante los años clave de consolidación del negocio (6º y 7º año), pasando de un 10% a un 50% de bonificación; se han fijado bonificaciones en la cuota del IBI y del ICIO de hasta el 95% para empresas de nueva implantación que creen empleo indefinido (escalonadas desde el 20% para contrataciones de 5 a 19 trabajadores, hasta el 95% para más de 200 empleados).

Así, para empresas ya radicadas en Sevilla que incrementen su plantilla fija, se aplicarán descuentos proporcionales de hasta el 95% en IBI e ICIO, acompañados de una nueva bonificación de hasta el 50% en el IAE.

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS

El proyecto ha incluido novedades en materia de transición ecológica y servicios públicos como la inclusión por primera vez de la aerotermia dentro de las bonificaciones por energías limpias (50% en el IBI y 75% en el ICIO); así como una bonificación del 50% en IBI (no residencial), ICIO e IAE para aquellos inmuebles y locales que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En el ámbito de las tasas del Instituto Municipal de Deportes (IMD), se han aprueban tarifas sociales vinculadas al Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico, con precios de 5 euros por sesión suelta y bonos mensuales de 30 euros que incluyen valoración técnica inicial por 10 euros.

Asimismo, se han reorganizado los espacios del complejo Hogar Virgen de los Reyes optimizando la gestión pública "sin incrementar un solo céntimo" las tarifas generales, que se mantienen congeladas en 8,13 euro el metro cuadrado.

Al hilo, Bueno ha explicado que este proyecto de ordenanzas "demuestra que se pueden gestionar los servicios públicos con máxima eficiencia sin asfixiar al ciudadano. Sevilla es hoy una ciudad más atractiva para invertir, más justa para las familias y con un entorno fiscal propicio para crear empleo porque tiene un Ayuntamiento que incentiva y premia a quienes apuestan por nuestra ciudad para generar puestos de trabajo y diversificar nuestro modelo económico".