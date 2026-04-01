La Orquesta Joven de Andalucía regresa al Maestranza de Sevilla con un viaje musical entre España y Latinoamérica

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SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este lunes 6 de abril el ya tradicional concierto de Lunes de Pascua de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), dentro del ciclo Gran Selección.

Según ha indicado el teatro en una nota, la formación estará dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto, en un programa excepcional que propone un sugerente diálogo entre España y Latinoamérica.

El repertorio recorre algunas de las obras más representativas de los siglos XX y XXI a ambos lados del Atlántico, desde la Sinfonía India de Carlos Chávez hasta el célebre Huapango de José Pablo Moncayo. El programa se completa con piezas de Gabriela Ortiz, Roberto Sierra y Manuel de Fall (en el 150º aniversario de su nacimiento), trazando un puente sonoro entre tradiciones culturales unidas por la historia y el arte.

Uno de los momentos culminantes del concierto será la interpretación del 'Concierto para violonchelo nº 1' de Dmitri Shostakóvich, una obra de gran exigencia técnica que contará con la participación del violonchelista Santiago Cañón-Valencia, considerado uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Este concierto pone en valor la trayectoria de la Orquesta Joven de Andalucía como referente en la formación de jóvenes músicos. Fundada en 1994, la OJA forma parte del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Reconocido como uno de los directores más relevantes de América Latina, Carlos Miguel Prieto ha impulsado más de un centenar de estrenos mundiales y ha desempeñado un papel clave en la proyección internacional de la música latinoamericana. Galardonado con numerosos premios, entre ellos dos Grammy, ha colaborado con orquestas de primer nivel y cuenta con una amplia discografía.

Por su parte, Santiago Cañón-Valencia, violonchelista colombiano de proyección internacional, desarrolla una intensa actividad como solista, compositor y artista multidisciplinar. Aclamado por la crítica por su solvencia técnica y profundidad interpretativa, afronta esta temporada una agenda internacional con actuaciones en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.