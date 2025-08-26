Osier Luther realiza dos murales en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con el proyecto cultural de Diputación 'Plazes-24'

Archivo - Uno de los murales de Osier Luther para 'Plazes 2024', en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - MIGUEL JIMENEZ FERNANDEZ - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Osier Luther ha sido invitado por el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla para participar en la primera edición de 'Plazes-24' con dos murales. El proyecto ha vinculado a cuatro creadores con otros cuatro municipios de la provincia --Camas, Los Corrales, Mairena del Aljarafe y El Viso del Alcor-- para realizar intervenciones murales en el espacio público, con el fin de "acercar la expresión artística a la ciudadanía para revitalizar y conectar comunidades a través de la creación".

Según ha informado Institución Provincial en un comunicado, Luther ha ejecutado dos murales en Mairena del Aljarafe, en los muros de unas casetas de instalaciones, ubicadas en la Avenida Magdalena Sofía de Barat. En este contexto, el artista ha declarado que es en este momento de su vida cuando está "disfrutando del pueblo, de Mairena".

Luther ha vivido en ciudades como Francia y en Barcelona, ante lo que ha afirmado que "mientras más grande sea el ritmo es mayor y tú tienes que adaptarte a ese ritmo". Así, el artista "se dio cuenta de que lo que necesitaba era detener el tiempo", y por ello, en su mural ha querido "contraponer dos visiones, la de Mairena del Ajarafe de antaño y del contemporáneo".

De esta manera, ambos murales --que están separados por la carretera-- representan dos realidades. Uno "refleja lo que era antiguamente la economía local de Mairena del Aljarafe, basada en lo rural, en el campo, en la cosecha de aceituna, en los olivos, en los granjeros, en plantas, tractores, etcétera". El otro, por su parte, "refleja la Mairena actual, llena de edificios nuevos, de industrias, de bloques de oficinas, donde ya no tiene cabida ese entorno rural".

En este sentido, ha recordado que "cuando iba al instituto en Mairena, el camino hacia su casa era de campos de olivos. Actualmente, ese instituto está delante del metro y con todo lo que tiene una ciudad moderna".

Finalmente, Luther ha destacado la "libertad creativa" que le ha brindado el proyecto y ha asegurado que "repetiría la experiencia una y mil veces", subrayando que el contacto con los vecinos le ha permitido "explicar el sentido de sus formas, colores y figuras", lo que a su juicio "acerca la cultura a la ciudadanía".

UNA "RUTA DE ARTE" EN EL ESPACIO PÚBLICO

'Plazes. Arte Mural en la Provincia', es un proyecto que ha sido desarrollado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, en colaboración con los municipios de Camas, Los Corrales, Mairena del Aljarafe y El Viso del Alcor, así como de los artistas Pedro Almeida, Alberto Montes, Osier Luther y Virginia Bersabé.

El proyecto ha estado comisariado por Delimbo, una "prestigiosa" galería dirigida por Laura Calvarro y Seleka Muñoz, con el objetivo de "conseguir interacción entre la ciudadanía de cada municipio con el proceso de cada artista y la identificación y convivencia de la obra con el espacio".

Se trata, por tanto, del "germen" de una ruta de arte en el espacio público, que comienza con estas intervenciones artísticas y que, "de ahora en adelante, unirá estos municipios mediante cultura, identidad y memoria compartida", han manifestado. Así, estas obras "van a ser las primeras de una futura colección de arte mural provincial y de una nueva ruta artística en el territorio sevillano".

EL ARTISTA: OSIER LUTHER

Damián López Reina (Mairena del Aljarafe, 1983), conocido como Osier Luther, es uno de los artistas plásticos "más destacados" de Sevilla y una "figura clave" en la tercera generación de creadores callejeros andaluces. Inició su trayectoria a los 15 años pintando muros y desde hace dos décadas compagina los murales con la ilustración, el grafiti, el diseño gráfico y proyectos sociales dirigidos a niños en riesgo de exclusión.

Su carrera "multidisciplinar" abarca también la cerámica, la escultura, el diseño y el audiovisual. De este modo, ha participado en festivales, instituciones y marcas en España y Europa, y cuenta con exposiciones en distintos países. Su lenguaje se "caracteriza" por una iconografía propia, de colores "vistosos y armónicos", que remite tanto a la animación como a las vanguardias históricas y al constructivismo, con referentes como Fernand Léger, Le Corbusier o Piet Mondrian.