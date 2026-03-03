Osuna (Sevilla) advierte de "pérdida" de 6 millones para rehabilitar los Juzgados y la Junta dice que el plan continúa

Reunión entre la alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rocío Andújar, y el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. - AYUNTAMIENTO DE OSUNA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Osuna ha advertido este martes, 3 de marzo, de que hace dos años, en concreto en enero de 2024, la Junta de Andalucía "anunciaba la rehabilitación del Palacio de los Cepeda para su uso como sede judicial", con un presupuesto superior a 8 millones de euros y la cofinanciación de 6 millones procedentes de los Fondos Europeos Feader. Mientras que el Consistorio asegura que el proyecto "debería haber terminado a finales del año 2025" mientras que "a estas alturas aún ni ha comenzado", enmarcando así la "pérdida" de la inversión europea, fuentes de la Junta de Andalucía han expresado a Europa Press que la Consejería de Justicia "sigue adelante" con el proyecto, que ha definido como "estrella del Plan de Infraestructuras Judiciales".

Según ha destacado el gobierno municipal en un comunicado, en estos dos años "no han recibido explicaciones satisfactorias" sobre los "retrasos en los plazos marcados". Mencionan además que la Junta habría atribuido dichos retrasos a las "exigencias" de la Comisión de Patrimonio.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, que durante la jornada de este lunes mantuvo un encuentro precisamente con el Consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha destacado su "decepción" por la "pérdida" de los fondos, dado que, incide, "el Palacio de los Cepeda, que posee un valor patrimonial excepcional, está sufriendo un deterioro irreparable con el paso del tiempo. Este edificio merece la máxima prioridad y protección, y la rehabilitación prometida habría garantizado instalaciones judiciales modernas y accesibles, además de impulsar el desarrollo económico de la zona centro de Osuna".

"Esta pérdida, además de representar un fracaso en la gestión de los recursos europeos, supone un retraso en la modernización de las instalaciones judiciales de Osuna y un impacto negativo en el desarrollo económico de la zona centro de la ciudad", ha apostillado el Ayuntamiento.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia, en su argumentación, han destacado a esta agencia que se trata de un proyecto "muy complejo, con un alto nivel patrimonial que ha requerido de una tramitación complicada en la Comisión Provincial de Patrimonio". "El proyecto persigue una sede muy funcional pero siempre respetando el carácter histórico del edificio", han afirmado.

Asimismo, han tildado de "absurda" la "polémica" suscitada en torno al plan. "La alcaldesa tiene toda la información de primera mano de cómo se va a ejecutar y financiar el proyecto, con total y absoluta transparencia, con lo cual no tiene sentido generar polémica sobre el mismo. La Consejería sigue trabajando desde la lealtad institucional", han concluido.