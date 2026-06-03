Osuna (Sevilla) inicia la cuarta fase de los trabajos de exhumación de fosas comunes del cementerio municipal

Trabajos de exhumación en Osuna (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE OSUNA

OSUNA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) ha anunciado este miércoles, 3 de junio, que se han retomado los trabajos de exhumación de cadáveres en las fosas comunes del cementerio municipal, unos trabajos que corresponden a la cuarta fase del proyecto 'Osuna Recuerda'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este proyecto comenzó en el verano de 2022 y, desde entonces, se han exhumado un total de 81 víctimas de cuatro fosas comunes. Sus muestras de ADN se encuentran en el Laboratorio Genético de la Universidad de Granada para su identificación.

En esta cuarta fase, el equipo de este proyecto trabaja en la apertura y excavación de nuevas fosas identificadas en superficie para determinar si contienen más víctimas y, por tanto, restos de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

El proyecto, impulsado desde la Universidad de Sevilla, y promovido por el Ayuntamiento de Osuna, tiene como objetivo la la localización, exhumación, estudio antropológico e identificación genética de las personas represaliadas cuyos restos permanecían en fosas comunes del cementerio municipal. Ello contribuye "a la recuperación de la memoria democrática, al esclarecimiento histórico y a la reparación de las víctimas y su familias".

El Ayuntamiento de Osuna ha indicado que los archivos documentales del cementerio, apoyados por estudios históricos y testimonios orales, recogen los nombres de más de 200 víctimas de la represión franquista, tras el golpe militar del 36, que se arrojaron en fosas comunes; represión que continuó en la primavera de 1937.