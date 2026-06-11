Pablo Alborán ve "un reto" su concierto en la Plaza de España con Icónica Sevilla Fest y promete una futura sevillana

Archivo - El cantante Pablo Alborán durante un concierto gratuito en la Puerta del Sol. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantautor malagueño Pablo Alborán afronta su próximo concierto de este viernes, 12 de junio, en la Plaza de España, dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest, como "un reto y una gran responsabilidad". El artista ha asegurado que "volver a Andalucía siempre es un regalo" porque, según ha confesado, al actuar en su tierra "se despierta algo en el ADN". Además, ha avanzado que en el futuro se atreverá a publicar una canción por sevillanas: "Ya te digo yo que llegará".

Así lo ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que el artista ha señalado que, cuando pasa tiempo lejos de su tierra, toma aún más conciencia "del valor que tiene todo lo que cultivamos en nuestra tierra, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el color que tiene Andalucía y su público".

En este contexto, ha subrayado que "cada público es diferente, pero Andalucía es mi casa", al tiempo que ha asegurado que para él es "un honor volver". Además, ha resaltado la ilusión que le hace actuar en Sevilla y, en concreto, en la Plaza de España dentro del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest. "Nunca pudimos hacerlo en años anteriores y por fin se da", ha señalado.

Asimismo, ha confesado que cuando canta en Andalucía "se despierta algo en el ADN", al tiempo que ha explicado que "de pronto me vuelvo un poco más flamenco, aparecen más giros y hay mucha emoción". El artista ha recordado sus primeros conciertos con la guitarra por bares y salas andaluzas, entre ellas la Sala Caramelo de Sevilla, "a rebosar de público", así como el cariño recibido desde sus inicios.

"El público andaluz fue el primero que me apoyó y el que hizo posible que pudiera salir fuera", ha afirmado. Por ello, ha reconocido que le emociona comprobar cómo muchas de las personas que acudían a aquellos primeros conciertos siguen acompañándole más de 16 años después. "Siento muchas cosas al ver que ese público sigue ahí en cada concierto", ha añadido.

EL CONCIERTO EN LA PLAZA DE ESPAÑA ES "TODO UN RETO"

Respecto a su próxima actuación en la Plaza de España, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), ha asegurado que supone "un reto y una gran responsabilidad". Alborán ha destacado la carga simbólica del enclave, así como la importancia de un festival que reúne a figuras destacadas de la música nacional e internacional. "Queremos llevar un espectáculo muy grande y muy especial, pero también va a haber mucha emoción", ha avanzado.

Además, ha explicado que la cita tendrá un componente especialmente personal, ya que contará con la presencia de amigos y familiares. De hecho, ha señalado que siempre que visita Sevilla suele aprovechar para quedarse unos días más en la ciudad.

Por otro lado, ha desvelado que está estudiando la posibilidad de invitar a algún artista al escenario, aunque ha precisado que todo dependerá de la compatibilidad de agendas. "Me gustaría mucho porque en Sevilla hay artistas espectaculares y sería genial compartir escenario con alguno de ellos", ha indicado.

Al hilo de lo anterior, ha adelantado que durante el concierto volverá a subir a varios asistentes al escenario, una tradición habitual en sus actuaciones. Según ha explicado, selecciona a estas personas de forma espontánea, atendiendo a sus ganas de participar. "Es un momento muy bonito porque son personas que no se conocen entre sí, de edades, pensamientos y perfiles muy distintos, y de repente sienten lo mismo a través de una canción. Eso es algo muy poderoso", ha apostillado.

Por otro lado, el cantautor ha asegurado que Andalucía le inspira "en todo" a la hora de componer. "La primera música que escuché y que sigo escuchando es andaluza", ha señalado, al tiempo que se ha declarado un gran aficionado al flamenco desde pequeño. En este sentido, ha destacado la influencia que ejercen sobre su obra el acento andaluz, los giros propios del cante, los distintos palos flamencos y, en general, toda la cultura de la comunidad.

Asimismo, ha puesto en valor otros elementos que considera característicos de Andalucía, como la pintura, la gastronomía, la forma de vivir y la manera de disfrutar y valorar las cosas. "Es algo que se respira en todas las calles y ciudades de Andalucía", ha afirmado. Como malagueño, ha confesado sentirse "muy orgulloso" de su tierra y de Andalucía en general, especialmente cuando actúa en el extranjero.

"Cuando voy a Latinoamérica o a Estados Unidos y me pongo a cantar por bulerías o utilizo esos giros que siempre he defendido a la hora de cantar, y la gente identifica que eso es porque he nacido en Andalucía, es algo muy bonito", ha explicado.

Al hilo de esta reflexión, el artista ha destacado que una de las canciones incluidas en su último álbum, 'Km0', titulada 'Me quedo', nació precisamente como un homenaje a Andalucía. "Es una canción que escribí para mi tierra, aunque cualquier persona puede dedicarla al lugar con el que se sienta identificada", ha indicado. No obstante, ha reconocido que la letra hace referencias directas "al acento flamenco y a mis calles de Málaga", por lo que constituye "un homenaje claramente andaluz".

En este contexto, ha reivindicado que Andalucía "siempre ha sido una cuna de talento" y ha celebrado que continúe siéndolo en la actualidad. "Mis maestros son andaluces y he bebido de ellos", ha señalado, mostrando su satisfacción por comprobar que el orgullo por la tierra sigue ocupando un lugar destacado en la creación artística.

"LA MAGIA QUE TIENE ANDALUCÍA PARA MANTENERTE VIVO ES INFINITA"

Además, ha subrayado la riqueza cultural derivada de la posición geográfica de Andalucía, un territorio que, a su juicio, ha recibido influencias muy diversas a lo largo de la historia. "Estamos en un lugar clave del Mediterráneo, con influencias de Marruecos, de Italia y de estilos musicales que no llegan a otros lugares. Es algo muy bonito de estudiar, entender y de lo que enriquecerse", ha afirmado. Por todo ello, ha defendido Andalucía como una fuente inagotable de inspiración, porque "la magia que tiene para mantenerte vivo es infinita. Andalucía, para mí, es infinita", ha sentenciado.

Asimismo, ha señalado que hay algunos genéros musicales andaluces que le encantaría explorar sobretodo "todo lo que tenga que ver con el flamenco". Así, ha señalado que "me parece además que no se termina de estudiar nunca. Nunca. A mí el fandango, por ejemplo, es algo, el fandango libre, bueno, pero los fandangos clásicos a mí me vuelven locos. Me encantaría seguir perfeccionándonos, claro que sí", al tiempo que ha señalado que "la sevillana a veces me he atrevido, pero siempre me atrevo con la misma, que es la pastora, pero la sevillana me encanta". Así ha señalado que no descarta sacar en algún momento alguna canción por sevillanas "ya te digo yo que llegará".

Por último, el artista ha asegurado que, tanto con esta nueva gira como con sus conciertos en Andalucía, su principal objetivo es que el público se lleve consigo una experiencia emocional duradera. "Quiero que la gente se recuerde a sí misma y cómo se sintió en un concierto mío. Si fue bueno o malo me da igual; lo importante es que recuerden lo que les hice sentir", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que cada actuación supone para él "un universo completamente distinto" y que conserva numerosos recuerdos de cada concierto. Sin embargo, ha insistido en que lo verdaderamente importante es la huella que la música deja en quienes asisten a sus espectáculos.

Así, ha expresado su deseo de que los asistentes vinculen el concierto a momentos significativos de sus vidas. "Ojalá alguien recuerde que durante ese concierto se olvidó de un divorcio, que se enamoró, que disfrutó junto a su hija o su hijo, o que se reconcilió con alguien gracias a una canción", porque todas esas emociones son las que "me mantienen vivo", ha concluido.