La Pablo de Olavide crea el centro propio de investigación Global2HD dedicado a la Historia, Humanidades Digitales e IA

La catedrática de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Bethany Aram, e investigadora principal de proyectos europeos, nacionales y autonómicos, entre ellos el proyecto ERC Consolidator Grant ArtEmpire. - UPO

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha aprobado en su última sesión la creación de Global2HD, un nuevo centro propio de investigación dedicado a la Historia de la Globalización y las Humanidades Digitales.

Según ha concretado la institución académica en una nota, la iniciativa nace con el objetivo de "reforzar una línea de trabajo interdisciplinar que la UPO viene desarrollando desde hace más de una década y que combina investigación histórica, tecnologías digitales, inteligencia artificial (IA), análisis de datos y transferencia social del conocimiento".

Este nuevo centro ha sido promovido por la catedrática de Historia Moderna de la UPO, Bethany Aram, e investigadora principal de proyectos europeos, nacionales y autonómicos, entre ellos el proyecto ERC Consolidator Grant ArtEmpire. Su trayectoria incluye el desarrollo de modelos de datos y bases de datos históricas en línea, así como proyectos de divulgación con impacto internacional.

En contexto, Global2HD se articula en torno a la colaboración entre los grupos de investigación Historia de la Globalización e Intelligent Data Analysis (Datai), y en docencia está vinculado al Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales, impartido en la UPO desde 2015.

De este modo, el centro pretende avanzar gracias a las sinergias entre especialistas en Historia e Ingeniería Informática, una "alianza clave" que abre nuevos métodos y vías para investigar, enseñar y divulgar las humanidades en la era de la IA.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover de forma colaborativa con empresas e instituciones una historia interdisciplinar de la globalización; desarrollar herramientas digitales abiertas, éticas y sostenibles para el análisis histórico; fomentar la transferencia de conocimiento con la sociedad; impulsar la historia pública digital; colaborar en la preservación y accesibilidad del patrimonio histórico; y definir buenas prácticas para la investigación en Historia y Humanidades Digitales en el contexto de la IA.

En concreto, la actividad científica de Global2HD parte de cuatro líneas temáticas, como bases de datos y análisis de datos aplicados a la Historia; desarrollo de una inteligencia artificial explicable y sostenible desde las Humanidades; historia pública y metodologías de difusión digital del conocimiento histórico; e historia global e historia de la globalización.

Según la UPO, estas líneas de trabajo permitirán abordar fenómenos históricos complejos --como migraciones, intercambios culturales, violencia o relaciones interculturales-- mediante metodologías digitales como el análisis y la visualización de datos, la minería de datos, las bases de datos históricas, los sistemas de información geográfica y herramientas de IA aplicadas al estudio del pasado.

Además de su dimensión investigadora, Global2HD aspira a tener un marcado impacto social. El centro promoverá la creación de contenidos digitales accesibles, la colaboración con museos, archivos y bibliotecas, la ciencia abierta y la participación ciudadana en la construcción del conocimiento histórico.

Esta orientación "conecta con la importancia de las Humanidades Digitales para acercar la investigación a la ciudadanía y para comprender, desde Andalucía, procesos globales de interculturalidad y movilidad a lo largo de la historia", ha precisado la institución académica.

El equipo inicial está integrado por personal investigador de la UPO y colaboradores externos. Junto a Bethany Aram, forman parte del centro Carlos Barranco González, Ilaria Berti, Norberto Díaz Díaz, José Miguel Escribano Páez, Francisco Gómez Vela, João Melo, Igor Pérez Tostado, Domingo Savio Rodríguez Baena y Bartolomé Yun Casalilla, además deL profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Díaz Ordóñez, como personal asociado.

Global2HD contará también con un Consejo Científico Asesor integrado por especialistas de reconocido prestigio internacional, entre ellos Mónica Bolufer, Thomas Cauvin, Juan Pro Ruiz y Nuria Rodríguez Ortega, vinculados a instituciones como el European University Institute, la Universidad de Luxemburgo, el CSIC y la Universidad de Málaga.

Con esta orientación, Global2HD nace con la vocación de convertirse en un "espacio de referencia internacional" en la intersección entre la Historia y las Humanidades Digitales. Su apuesta por el trabajo interdisciplinar permitirá integrar el rigor del conocimiento histórico con el potencial de las tecnologías digitales y generar así "nuevas herramientas, metodologías y formas de análisis al servicio de la comunidad científica y de la sociedad".

Desde una perspectiva "ética, abierta y socialmente comprometida", el nuevo centro refuerza el papel de la UPO en el impulso de una "investigación innovadora", capaz de "atraer talento, favorecer la colaboración local e internacional y contribuir a una sociedad más crítica y consciente del impacto de la tecnología".