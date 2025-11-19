La Pablo de Olavide de Sevilla celebra Re-conecta 2025, un encuentro de personas egresas de diferentes generaciones

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha celebrado este miércoles el evento Re-conecta 2025. Se trata de un encuentro de personas egresadas en el que las diferentes generaciones de estudiantes de la Olavide se dan cita para compartir experiencias profesionales y personales. Este acto, enmarcado en las actividades del programa Olavide Alumni, está financiado con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas y Naturanda Turismo Ambiental.

Según una nota remitida por la institución, el acto ha estado presidido por el rector, Francisco Oliva Blázquez quien ha destacado que el proyecto Olavide Alumni "ha dejado de ser un proyecto para ser una realidad en la Universidad Pablo de Olavide", a la vez que ha subrayado el "el vínculo permanente".

En esta línea, Oliva ha apuntado que la universidad es una de esas instituciones a las que llaman "invisibles", porque tiene la capacidad de crear lazos sociales y de confianza, a través de un hilo invisible, tejiendo redes de relaciones profesionales y personales de manera permanente.

Este evento ha contado con una bienvenida por parte de la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y presidenta del Comité de Dirección del Programa Olavide Alumni, Amapola Povedano Díaz. Además, la directora ha presentado la memoria anual del programa Olavide Alumni destacando la consolidación del equipo de dirección del programa, el aumento de socios y socias, alcanzado los 1.562 alumnis; y la creación del mapa de embajadores Alumni UPO, contando ya con una red de más de 80 representantes en 14 países diferentes.

Durante el acto, se han entregado los reconocimientos Alumni de Honor en sus diferentes categorías, unos galardones que se entregan por primera vez y que han reconocido este año a Fernando Hipólito Pareja Blanco, en la categoría 'Trayectoria académica y profesional'; Silvio Contreras Ruesga, en la categoría 'Emprendimiento'; Dolores Romero Agout, en la categoría 'Compromiso social'; y Marina Pérez Cerezuela, en la categoría 'Embajadora Olavide Alumni'.

También se ha presentado el Club de Emprendimiento, presidido por el emprendedor y alumni UPO, Antonio Fagundo. Este club se suma al primer club creado hace un año y presentado en el Re-conecta 2024, que aglutina a los ingenieros e ingenieras de la UPO.

Además dentro de la programación del evento, se ha llevado a cabo la 'Mesa de Talento Olavide Alumni', moderada por Cristina Moreno, gestora del programa Alumni, que ha contado en esta edición con Fernando Hipólito Pareja, profesor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte, actual vicedecano de Prácticas Profesionales y Emprendimiento, además de Alumni de Honor; Rocío Gala, CEO de la clínica RGNutrición; Carlos Dorado, gestión patrimonial del segmento Ultra HighNet Worth Individual en Caixabank Global Wealth; y Pilar Oliveros, chief happiness officer en espacio_RES.

Para concluir el evento han tomado la palabra representantes de las entidades colaboradoras del Programa Olavide Alumni: Carmen Gil, teniente alcalde y delegada de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas; y Carlos Pérez, CEO de Naturanda Turismo Ambiental, quienes han coincidido en reiterar su apoyo a un proyecto que muestra el talento universitario de la Olavide y que establece referentes para las nuevas generaciones de universitarios.

El programa Olavide Alumni, que cumple su segundo aniversario, ha sido definido como un instrumento para "reavivar y fortalecer los vínculos que unen a los egresados" y es fruto del compromiso continuo de la universidad con todas las personas que pasan por ella. Pueden inscribirse en él antiguos alumnos y alumnas que hayan estudiado en la Olavide alguna titulación oficial o propia de más de 30 ECTS o que hayan superado más de 180 créditos de alguna de sus titulaciones.