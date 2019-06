Padres de Casco Antiguo se movilizan de nuevo para pedir plazas en colegios de su zona tras "incumplimientos" de Junta

Publicado 03/06/2019 13:33:05 CET

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La veintena de familias del centro de Sevilla afectadas por el proceso de escolarización para el próximo curso han convocado una nueva movilización este lunes para exigir soluciones para este curso al no haber conseguido una plaza para sus hijos de tres años en un colegio público del Casco Antiguo, tras "incumplir la Junta el acuerdo parlamentario de 2010" que "garantizaría" que los menores se quedan en su zona.

La acción reivindicativa saldrá a las 18,30 horas de del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Altos Colegios Macarena', ubicado en la calle Feria, una "fiesta móvil" que se desarrollará para pedir la escolarización en su zona de sus hijos, instar a la comunidad educativa a "no mirar hacia otro lado" y exigir un nuevo colegio como "solución definitiva al problema que se repite año tras año, desde hace más de diez años".

Los padres han indicado en un comunicado que esta situación está provocada porque las plazas ofertadas son "insuficientes" para la demanda que existe y por que este año, "incumpliéndose el acuerdo alcanzado en 2010 por todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz, en lugar de buscar una solución que garantizase la escolarización en centros públicos del distrito, se ha optado por reubicar a los niños en colegios fuera de éste".

Según detalla, la solución inicial, decidida y comunicada a los padres por la comisión de escolarización, consistió en enviarlos al CEIP 'Huerta del Carmen', en Macarena; al CEIP 'San Jacinto', en Triana, y al CEIP 'Baltasar Alcázar', en San Pablo. "Después de más de tres semanas de lucha y de múltiples conversaciones, la única propuesta planteada no ofrece solución en el distrito al que pertenecemos, por lo que nos obligados a decidir si la aceptamos o bien continuamos con nuestra lucha", afirman.

Por todo ello, han decidido movilizarse para reclamar soluciones que eviten esta situación los próximos años por medio de aumentar las plazas de colegios públicos del distrito, habilitar "al menos un espacio transitorio digno" mientras se construye el nuevo colegio, incluir la licitación del nuevo colegio en los presupuestos, primar en la escolarización los puntos sobre el orden de preferencia señalado en la solicitud y regular los criterios de elección del colegio.

También, piden regular "de nuevo" el proceso de matriculación, porque "no queremos correr ni pasar la noche en la puerta de un colegio para mendigar alguna plaza vacante". "No pongan en esta situación a las madres y los padres. No nos hagan

competir", concluyen.