Padres y niños se concentran en el CEIP 'Fernando Feliú' de Gerena (Sevilla) para exigir mejoras y nuevo colegio

Publicado 02/11/2018 13:56:32 CET

GERENA (SEVILLA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Padres y niños del Colegio de Educación Infantil y Primeria (CEIP) 'Fernando Feliú' de Gerena (Sevilla) se han concentrado este viernes para solicitar a la Consejería de Educación que "cumpla sus compromisos" avanzando en la construcción de un nuevo centro y "arreglando los problemas del colegio actual".

La Plataforma 'Gerena por un cole nuevo' ha explicado en un comunicado que se han concentrado "más de cien personas" en la puerta del edificio PUA, donde han exigido la construcción de un nuevo centro y que se arreglen "los problemas del colegio actual" como "la presencia de amianto, ausencia de salida de emergencias, falta de espacios adecuados, ausencia de gimnasio, no adaptado a alumnos con necesidades especiales".

Además, ha indicado en que "son muchos los pasos ya dados por la comunidad educativa en este municipio sevillano", con la aprobación por todos los partidos políticos del Proyecto No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía, "solicitando lo anteriormente mencionado" y, sin embargo, ha lamentado que "se continua sin ver que la Consejería cumpla sus compromisos".

Actualmente, la Plataforma ha asegurado que "nadie garantiza la seguridad del edificio de manera oficial, continúan existiendo filtraciones por lluvia" y ha criticado que "tampoco se han realizado nuevas mediciones ambientales que certifiquen de forma oficial que no existe presencia de amianto en aire, compromiso adquirido desde la Delegación con presencia del Ayuntamiento del Municipio".

Con respecto a la retirada de este material, ha indicado que tras la reunión mantenida el 10 de mayo de 2018 de una representación de portavoces de la plataforma, del AMPA y el alcalde de la localidad en la Consejería de Educación, el director de planificación y centros de la Consejería de Educación, José María Ayerbe, "confirmó que las obras de retirada de la segunda fase de amianto se acometerían en el verano 2018".

"Hoy en día las familias y el profesorado del centro no conocen el proyecto, ni la fecha de ejecución de obras ni la licitación e incluso temen la no realización de ésta ante la falta de cumplimiento de la Consejería, existiendo mucha preocupación y no solo por la presencia de este material altamente perjudicial para la salud, sino por la envergadura de la obra, que supone el traslado de 300 niños de 15 aulas más el comedor", ha explicado la Plataforma 'Gerena por un cole nuevo'.

Por último, ha insistido en que "intensificará sus movilizaciones", con la participación en los 'viernes verdes', con parones de 20 minutos en los accesos al centro, realizará una marcha el jueves 15 de noviembre desde la Plaza de la Cantina hasta el Ayuntamiento de la localidad, y realizará una concentración el próximo 29 de noviembre a las puertas de Centro Cívico, coincidiendo con el Pleno ordinario municipal.

A estas reivindicaciones se suman las trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal Jardín de Colores, que "están viendo mermadas no solo sus condiciones laborales, sino los recursos tanto humanos como materiales, llegándoles a adeudar varias nóminas". "La educación en Gerena está en quiebra total", ha concluido la Plataforma 'Gerena por un cole nuevo'.