El Palacio de Congresos de Sevilla acoge las audiciones de 'La Historia Interminable, el musical' durante cuatro días

Archivo - Exterior de la fachada del nuevo edificio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en foto de archivo. - FIBES - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) se convertirá a partir de este jueves en el epicentro del teatro musical nacional con el inicio de las audiciones de 'La historia interminable, el musical'.

Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad, los castings se celebrarán del 18 al 21 de septiembre, con la participación de más de 160 aspirantes seleccionados de entre cerca de un millar de candidaturas recibidas de actores, cantantes y bailarines de toda España, muchos de ellos locales.

El espectáculo, basado en la obra de Michael Ende, se estrenará el próximo 19 de diciembre en el propio Palacio de Exposiciones y Congresos. El proceso comenzará con unas audiciones abiertas a los medios de comunicación que permitirán captar imágenes exclusivas del proceso de selección, así como conversar con el equipo creativo de la superproducción.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado la importancia de este acontecimiento cultural y la relevancia de Fibes como sede y ha señalado que 'La Historia Interminable, el musical', "no solo será un gran estreno en Sevilla, sino que ya está generando expectación y movimiento en el sector cultural con sus audiciones".

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha subrayado la oportunidad que supone para los profesionales de la ciudad y ha declarado que "estamos ante un escaparate excepcional para el talento local de la música, la interpretación y la danza, que podrá demostrar su capacidad en un proyecto con proyección nacional e internacional".