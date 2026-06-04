Los Palacios (Sevilla) pide soluciones a los caminos de servicio de la AP-4 y la licitación del enlace con la N-IV

Archivo - El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, ha mantenido una reunión con el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental para trasladarle las demandas vecinales y municipales relacionadas con el estado de los caminos de servicio de la autopista AP-4, así como para conocer la situación del proyecto del futuro enlace entre la N-IV y la AP-4.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante el encuentro, el alcalde ha expuesto la problemática que afecta a varios kilómetros de caminos de servicio de la autopista, algunos asfaltados y otros de albero, "utilizados diariamente" por agricultores, trabajadores y vecinos del municipio.

Asimismo, Valle ha señalado que estos viales "no son de titularidad municipal, por lo que el Ayuntamiento no puede acometer actuaciones de mantenimiento sin incurrir en una ilegalidad".

"Llevamos mucho tiempo reclamando una solución para unos caminos fundamentales para la actividad agrícola y la movilidad de muchas personas. Las administraciones competentes deben asumir sus responsabilidades y garantizar su conservación", ha afirmado el alcalde.

El Consistorio ha asegurado que el responsable de la Demarcación de Carreteras "se mostró receptivo a las demandas planteadas y se comprometió a estudiar alternativas para los distintos tramos afectados". En el caso de los caminos asfaltados más próximos al casco urbano, se analizará una posible solución específica a corto plazo. Respecto al resto de los viales, se estudiarán las opciones jurídicas existentes dentro del proceso de reversión de la autopista al Estado para regularizar definitivamente su situación.

Valle ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a asumir la gestión de estos caminos "si finalmente son cedidos al municipio". "Si nos tienen que ceder los caminos, estamos dispuestos a hacernos cargo de ellos para garantizar su mantenimiento, pero mientras no sean de titularidad municipal no podemos intervenir", ha destacado.

Por otro lado, el alcalde aprovechó la reunión para interesarse por el estado del proyecto del nuevo enlace entre la carretera N-IV y la autopista AP-4, una actuación considerada estratégica para Los Palacios y Villafranca y también para El Cuervo.

Según la información trasladada por la Demarcación de Carreteras, el proyecto técnico "ya está finalizado" y se encuentra en fase previa a la licitación de las obras. Aunque no se ha concretado una fecha, desde el Ministerio se espera que este trámite "pueda producirse próximamente".

"Se trata de una infraestructura vital para reforzar la posición estratégica de Los Palacios y Villafranca, mejorar nuestras comunicaciones y aprovechar nuestra ubicación privilegiada entre Sevilla y Cádiz como puerta de entrada sur del área metropolitana", ha reseñado Valle.

El alcalde ha destacado que esta actuación "contribuirá a descongestionar el tráfico y ofrecer alternativas de movilidad durante los periodos de mayor intensidad circulatoria en la AP-4, especialmente durante la temporada estival, Semana Santa y Navidad".

"No vamos a dejar de insistir hasta que se dé una solución definitiva a los caminos de servicio y hasta que veamos licitadas las obras del nuevo enlace. Son actuaciones necesarias para el desarrollo económico, la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos", ha concluido.