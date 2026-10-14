Paloma San Basilio, la gala del Film Festival y la Hermandad del Rosario centran la agenda de Mairena (Sevilla)

Procesión de la Virgen del Rosario de Mairena del Aljarafe, en una foto de archivo - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La programación cultural de Mairena del Aljarafe ofrece esta semana dos citas teatrales en el Teatro Villa de Mairena: el final del Mairena Film Festival, que se prolongará hasta el sábado 17 de octubre, y los actos de la Hermandad del Rosario, al día siguiente.

Se trata de una propuesta completa para que las familias del municipio sevillano puedan planear un fin de semana sin salir de su localidad, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La primera propuesta teatral será 'Dulcinea', protagonizada por Paloma San Basilio, este jueves, 15 de octubre, a las 20,30 horas, en el Teatro Municipal Villa de Mairena. Las entradas están disponibles en la taquilla municipal.

El viernes 16, también a las 20,30 horas y en el mismo espacio, será el turno de 'Zambra de la buena salvaje'. Las entradas pueden adquirirse a través de la taquilla municipal. Estas dos representaciones forman parte del Circuito Provincial de Artes Escénicas y Musicales (Cipaem).

Por su parte, el Mairena Film Festival afronta sus últimos días de programación hasta el sábado, día en el que el Ayuntamiento celebrará la gala de entrega de premios desde las 19,30 horas. La información completa sobre las proyecciones y actividades puede consultarse en el programa oficial del festival.

La agenda del fin de semana incluirá también los actos de la Hermandad del Rosario, el domingo 18 de octubre. La Función Principal tendrá lugar a las 12,00 horas y la procesión de Nuestra Señora del Rosario comenzará a las 19,30 horas. La programación reúne así teatro, cine y tradición en distintos espacios del municipio, con propuestas dirigidas a todos los públicos.