Pantallas gigantes, refuerzo de transporte público e iluminación especial en Sevilla para la final del Mundial

Ambiente partido de España en el Mundial 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un dispositivo y actividades con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina con el objetivo de que los sevillanos pueda disfrutar del encuentro en un "ambiente festivo y con todas las facilidades".

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, el consistorio ha instalado pantallas gigantes para seguir la final, con barras de restauración, actividades, animación infantil y música en directo en el Centro Deportivo San Pablo (apertura de puertas a las 20,00 horas) y en Fibes (apertura de puertas a las 19,00 horas).

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado el transporte público, en concreto, Tussam reforzará las líneas 27 y TB1 para "facilitar la movilidad antes y después del partido". Además, se iluminará "de manera especial" la Muralla de la Macarena, que lucirá los colores de la bandera de España entre el tramo horario de las 22,00 y las 23,45 horas.