Paradela afirma que la expropiación para la tubería minera de Aznalcóllar (Sevilla) cumple "escrupulosamente" la ley

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en la sesión del Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha asegurado este jueves que el procedimiento abierto para la expropiación forzosa de los terrenos afectados por el proyecto Minera Los Frailes para la conducción desde la planta de tratamiento de aguas "da escrupuloso cumplimiento a lo legislado".

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta oral formulada desde las filas del Grupo Por Andalucía en la sesión de control al Gobierno andaluz. Paradela ha recordado al respecto que tanto la Ley de Minas como el Reglamento General para el Régimen de la Minería establecen que "el titular legal de una concesión de explotación tendrá derecho a la expropiación forzosa u ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para el emplazamiento de los trabajos e instalaciones".

Asimismo, el consejero del ramo ha afirmado que ese marco legal establece que la concesión de explotación "llevará implícita la declaración de utilidad pública"; de modo que el marco legal "es el que es". Además, ha añadido, la superficie afectada por las parcelas en las que discurrirá la conducción "será mínima", ya que gran parte de su recorrido "se efectúa próximo a infraestructuras ya existentes o vías de tránsito, y la tubería va completamente soterrada".

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado que "más allá de algún problema jurídico", preocupa que las conducciones de los residuos mineros estarán en terrenos inundable "en una parte importante" y que la tubería "no pueda desaguar correctamente". Como consecuencia, las aguas de ese proceso minero "podrían escapar de la tubería e inundar directamente las parcelas agrícolas, con lo que hablamos de daños económicos irreversibles para los agricultores de la zona".

Paradela ha recordado que este proyecto minero que "no tiene nada que ver con aquella mina de Aznalcóllar que recordamos todos por razones tan claras --en alusión directa al vertido al Guadiamar por la rotura de la balsa-- puesto que no es una mina a cielo abierto sino subterránea, no habrá balsa de residuos y, además, la tecnología ha evolucionado tanto durante estos 25 años que no se verterá al río ni un solo litro que no haya sido depurado".