Paradela destaca que el Hub La Isla H2 de Dos Hermanas (Sevilla) posee "todos los usos potenciales del hidrógeno"

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, visita las instalaciones del Hub La Isla H2. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado que la instalación del Hub La Isla H2 en Dos Hermanas (Sevilla), es "absolutamente completa" y abarca "todos los usos potenciales del hidrógeno", desde la recarga de vehículos pesados y ligeros hasta la producción para industrias o su conexión a la red de gas natural para uso térmico.

Paradela ha explicado en un comunicado que las instalaciones "únicas" de Seil H2 permiten "producir, almacenar, distribuir y recargar hidrógeno" en un proyecto considerado "innovador a nivel nacional".

El proyecto ha sido elegido como "proyecto innovador de hidrógeno del año" y ha contado con el apoyo del Gobierno andaluz, que ha facilitado "todos los permisos necesarios en tiempo y forma" a través de la unidad aceleradora de proyectos.

El consejero ha manifestado su orgullo por este desarrollo, señalando que se trata de una instalación "sin parangón a nivel nacional" y con pocas referencias en Europa, que demuestra "el conocimiento, el talento y la capacidad" de Andalucía en el ámbito de las energías renovables.

Paradela ha concluido subrayando que este proyecto representa "el futuro para la descarbonización" de sectores como la industria, el transporte pesado y marítimo, comprometiéndose a apoyar estas iniciativas "de manera decidida" desde el punto de vista administrativo.