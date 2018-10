PSOE-A 'blinda' a 'preimputados' en los ERE entre críticas de PP e IU

Actualizado 26/01/2015 11:57:28 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha aprobado este lunes incorporar a la Diputación Permanente a los tres diputados 'preimputados' en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, lo que ha provocado las críticas de PP-A e IULV-CA, que se muestran en contra de utilizar esta fórmula para que sigan siendo aforados tras el adelanto electoral anunciado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Se da además la circunstancia de que el cuarto diputado 'preimputado' en el caso de los ERE, Manuel Recio, forma ya parte de la Diputación Permanente, donde ostenta el cargo de vocal suplente.

Según el resultado de la votación, --que se ha realizado con papeleta en urna, a petición de PP-A e IULV-CA--, Martínez Aguayo, Ávila y Vallejo solo han contado con los votos afirmativos del PSOE-A. Solo existía la posibilidad de votar afirmativamente o en blanco.

El resto de nuevos miembros de la Diputación Permanente sometidos a votación, --Micaela Navarro, Raquel Arenal y María Luisa Bustinduy, por parte del PSOE-A, y Rafael Carmona, del PP-A--, han contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios.

Momentos antes de iniciar la votación en el Pleno del Parlamento, se ha producido un rifirrafe entre el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, y el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, quien pedía la palabra para explicar el posicionamiento de su grupo, ante un asunto que tildado de "grave y de auténtica vergüenza".

Gracia le ha negado la palabra argumentando que en las votaciones secretas no está permitido según el Reglamento de la Cámara que los grupos ofrezcan una explicación de su voto. "Su voluntad va a quedar expresada con su votación", añadía el presidente del Parlamento ante la insistencia de Rojas y también de la secretaria del grupo parlamentario, Macarena O'Neill, quien también pedía sin éxito la palabra.

PP-A ACUSA A DÍAZ DE "TAPAR LA CORRUPCIÓN"

Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara antes de entrar al pleno extraordinario, Rojas ha calificado de "auténtica vergüenza" y de "impresentable lo que está haciendo el Gobierno de Susana Díaz", que en su opinión es "tapar la corrupción desde el primer minuto hasta el último".

A juicio de Rojas, el PSOE-A y la presidenta de la Junta están "utilizando la Diputación Permanente del Parlamento como burladero para los señalados socialistas en el asunto de los ERE" y están, asimismo, intentando "tapar la corrupción con un acto lamentabilísimo que, desde luego, nos produce lo que a todos los ciudadanos, vergüenza".

"Desde el primer minuto están quebrando la dignidad de las instituciones andaluzas y, desde luego, ofreciendo un auténtico espectáculo del que es responsable la señora Díaz, que tendrá que responder ante los andaluces de este escarnio que se está haciendo a las instituciones andaluzas para un servilismo político sin precedentes", ha recalcado.

También el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, en declaraciones a los periodistas a su llegado al Pleno, ha criticado el orden del día aprobado para este pleno extraordinario, "donde encontramos esos nombramientos en la Diputación Permanente que nos parecen que, desde el punto de vista político, moral y ético, que dejan mucho que desear".

Castro también ha acusado a PP-A y PSOE-A de convertir esta sesión plenaria "en un esperpento donde se utilizan los graves problemas que ha habido en las urgencias hospitalarias y, lo que es más grave, a todos los enfermos de hepatitis C como una coartada para montar un pleno donde al final encontramos un blindaje de la Cámara de Cuentas". "No es de recibo ni con los enfermos de hepatits C ni con los miles de usuarios de las urgencias", ha concluido.